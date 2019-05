La Puglia per i buyer asiatici? "Una bella scoperta"

30/05/2019 15:17

A colpirli varietà di offerta del territorio, bellezza dei luoghi. Tutti cercano esperienze

"Una bella scoperta", questa è la Puglia per i buyer asiatici che partecipano all’Iltm Asia Pacific ancora in corso a Singapore. La regione è a Singapore con Pugliapromozione, rappresentata da Carlo Bosna e Manuela Lenoci, nel padiglione di Enit con un corner informativo e un’agenda giornaliera di appuntamenti di circa 30 incontri con i buyer di vari Paesi, tra cui Australia, Cina, Bielorussia, New Zeland, Hong Kong, Korea, Filippine, Giappone, tutti interessati alla regione che non conoscevano.

Cosa chiedono i buyer? A colpirli la varietà di offerta del territorio e la bellezza dei luoghi, fa presente una nota. Tutti cercano esperienze per conoscere il territorio, ma sempre come appendice di un viaggio a Roma, Napoli, Venezia e Milano, non essendoci voli diretti da Bari o Brindisi.

Iltm - The International Luxury Travel Market è uno degli eventi b2b più importanti al mondo per il settore dei viaggi di lusso. Nel corso dell’anno, è organizzato in 7 tappe in 4 continenti (America del Nord, America Latina, Cannes/Europa, Africa, Arabia, Asia-Pacifico, Cina) e rappresenta una piattaforma globale innovativa nel settore dei viaggi di lusso finalizzata alla creazione di una rete esclusiva di imprese d'elite.