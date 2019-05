Msc ascolta le adv e Opera torna nel Mediterraneo

30/05/2019 17:43

L’offerta invernale si amplierà con due Long Cruises di 12 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia

Dopo tanta attesa è ufficiale: questo inverno Msc Opera dice addio ai Caraibi e torna a navigare nel Mare Nostrum con due itinerari. L’offerta invernale si amplierà infatti con due Long Cruises di 12 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia.

Il primo itinerario, toccherà Spagna con Malaga e le Isole Canarie, Portogallo con Funchal, il Marocco con Tangeri e infine la Tunisia con Cartagine, prima di fare di nuovo rotta verso l’Italia.

Il secondo ha come protagonisti i paesi del Mediterraneo Orientale, scoprendo i mari più belli e le culture di alcune delle più antiche civiltà di tutto il mondo. Si parte anche in questo caso da Genova e Civitavecchia e si naviga verso Katakolon nel Peloponneso, punto di partenza ideale dove poter esplorare la città di Olimpia. A seguire si raggiunge Creta, per poi approdare ad Haifa ed immergersi nella cultura israeliana. L’itinerario continua con tappe a Cipro e a Rodi, prima di tornare in Italia, nella città di Messina e arrivare infine nei porti di Civitavecchia e Genova.

In occasione di Natale e Capodanno verrà aggiunta una crociera di 13 giorni che si fermerà eccezionalmente due intere giornate in Israele, con visita in Terra Santa. Una proposta che combina l’esperienza di una vacanza in crociera con l'opportunità di vivere il Natale o il Capodanno a Gerusalemme, città santa nell'Ebraismo, nel Cristianesimo e nell'Islam. Msc Crociere, infatti, propone un tour nei luoghi descritti nella Bibbia. Si potranno visitare città come Betlemme, Nazareth, Cana o la stessa Gerusalemme.

Si tratta di un riposizionamento, questo di Msc Opera, fortemente auspicato dagli agenti di viaggi, per via del successo riscosso negli scorsi anni dalle tratte invernali nel Mediterraneo, spiega la compagnia in una nota.