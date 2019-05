Barbados più vicina con Lufthansa

31/05/2019 10:15

In coppia, in famiglia o da soli, che si cerchino il relax, l'avventura o le tradizioni, l'isola regala straordinarie emozioni. Da ottobre voli diretti da Francoforte





Un'esperienza unica per ricchezza culturale, paesaggi idilliaci ed eccezionali flora e fauna. Barbados, situata nel Mar dei Caraibi è un paradiso per solo traveller, coppie e famiglie. E dall’autunno è anche più vicina.

Il gruppo Lufthansa sta espandendo la propria offerta turistica di lungo raggio ed effettuerà il suo primo volo non-stop da Francoforte a Barbados il prossimo 28 ottobre 2019.

Con il nuovo orario invernale il volo LH5432 partirà alle 10 del mattino per arrivare sull'isola alle 14:45, dando così ai passeggeri il tempo di vivere la spiaggia fin dal loro primo giorno. Il percorso è servito da Airbus A330-200 con 310 posti. Da qualsiasi aeroporto principale in Italia, i turisti possono utilizzare l'ampia rete Lufthansa verso Barbados inviando il bagaglio direttamente. I voli, offerti in classe premium ed economy, possono essere prenotati fin da ora tramite il sito e il centro si assistenza Lufthansa o i partner delle agenzie di viaggi Lufthansa.

Con oltre cento chilometri d’incontaminate spiagge di sabbia bianca, alcune delle quali riconosciute come le più belle del mondo, per esempio Crane Beach, l'isola caraibica ha una costa meravigliosa ed estremamente diversificata. A Ovest, le acque calme e trasparenti favoriscono l'ozio, il nuoto e la scoperta dei fondali marini mentre le onde della costa orientale sono invece un paradiso per gli appassionati di sport acquatici come il surf o il kitesurf.