Il Molise vuole conquistare l'estero: nasce la rete d'impresa Moleasy

31/05/2019 11:26

Ad oggi la realtà conta 98 camere, 300 posti letto e un fatturato complessivo di quasi 1 milione di euro. Ad aderire realtà turistiche ed aziende del settore agroalimentare

Si chiama Moleasy, è nato in Molise e viene presentato come il primo progetto di rete tra imprenditori che operano nel turismo. L'obiettivo è valorizzare l'internazionalizzazione del turismo nella regione. Ad aderire, come si legge su fonti di stampa, sono Residenza Sveva di Termoli, Piana dei Mulini di Colle d'Anchise, Domus Hotel di Bagnoli del Trigno, BorgoTufi di Castel del Giudice e Le Sette Querce di Sesto Campano.

Numeri alla mano la rete d'impresa conta 98 camere, 300 posti letto e un fatturato complessivo di quasi 1 milione di euro. Ad aderire non sono solo realtà turistiche, ma anche aziende molisane attive nel settore agroalimentare, Molise to Eat, per tour culinari alla scoperta dei prodotti del territorio.

Il presidente di Moleasy, Fabrizio Vincitorio, l'ha definita "una sfida quella di creare una rete d'impresa in una regione poco conosciuta, dove il turismo straniero è tutto da costruire. Abbiamo creato questa rete per partecipare a fiere all'estero, bandi e concorsi e per invogliare i tour operator a convogliare verso la regione i turisti stranieri".