Abercrombie & Kent punta sull'Italia

03/06/2019 14:33

Si intitolano Wings Over the World e Life-Changing Year of Travel i programmi esclusivi di Abercrombie & Kent, compagnia che opera nel campo dei viaggi di lusso ed esperienziali. Il primo offre una serie di viaggi aerei privati di lusso; il secondo propone una serie di attività che promettono di cambiare letteralmente la vita dei viaggiatori. Il campo di azione è tutto il mondo, ma ci sono alcune proposte riguardanti il nostro Paese.

Wings Over the World include diversi viaggi regionali, dall’Europa all’Africa, dall’Asia alle Americhe. Gli ospiti viaggeranno in gruppi ristretti, attraverso percorsi tracciati esclusivamente da A&K. La possibilità di viaggiare in spazi aerei privati renderà l’esperienza di volo più rapida e sicura. Grazie al concetto innovativo di Design Your Day agli ospiti sarà permesso di programmare un’esperienza su misura, con la possibilità di scegliere tra diverse attività.

In particolare, Wings Over the Mediterranean porterà gli ospiti a scoprire le meraviglie della famiglia reale portoghese a Sintra, le opere di Salvador Dalí a Figueres, il Palazzo dei Principi di Monaco, le botteghe dei tessitori di seta di Dubrovnik e le verdeggianti isole Elafiti. Non mancherà una tappa nel nostro Paese: tra le destinazioni, infatti, figura anche la costiera amalfitana.

Life-Changing Year of Travel offre una gamma di attività in diversi campi, come lo sport, la preservazione della fauna presente sul territorio e la cultura locale. La qualità dell’esperienza di viaggio è garantita dalla competenza dei 2.500 membri dello staff presenti in 55 uffici sparsi in tutto il mondo. In Europa il focus è puntato sull’Italia, in particolare sulla Toscana, una delle tappe più importanti nell’esperienza di ogni viaggiatore.