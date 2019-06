La Nuova Caledonia punta sul mercato italiano

03/06/2019 17:06

Tra i Paesi ad alto potenziale, con 1.000 arrivi l'anno

La Nuova Caledonia punta decisa sul mercato italiano. Si terrà stasera la tappa tricolore del roadshow organizzato dall'ente, che vedrà la presenza di dieci espositori e proseguirà poi in terra francese (Lione, Bordeaux, Parigi, Versailles). Si tratta della prima volta che la Nuova Caledonia viene nella nostra penisola. Obiettivo spingere i Paesi con potenziale più alto e l'Italia è fra questi. A confermarlo sono i numeri diffusi da Julie Laronde, deputy general manager di Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud: "Nel 2018 sono stati 120.343 gli arrivi turistici, 35% dei quali europei, provenienti da Francia, Germania e Italia: 37.326 francesi, 23.025 australiani, 21.471 giapponesi, 10.553 neozelandesi e 27.968 di altri Paesi, nei quali confluisce l'Italia. Sono circa 1.000 all'anno gli arrivi tricolori".

Ma quali sono le motivazioni principali di viaggio? "Il 38% - spiega la manager - leisure, il 4% visite a parenti e amici, il 24% business e altro il 5%". Saranno tre gli assi strategici sui quali ci si muoverà: "L'identità culturale e locale - prosegue Laronde -, la ricchezza della biodiversità, la vasta selezione di attività all'aria aperta e non solo lato mare". Target di riferimento "i grandi viaggiatori che cercano una destinazione insolita, i mercati di nicchia (diving e honeymooner)". Gli assi su cui basarsi sono rappresentati dalla "valorizzazione dei punti di forza della destinazione, dal rafforzamento della presenza dell'ente in Europa (con l'esternalizzazione cominciata nel 2014 con Australia e Nuova Zelanda e culminata nel 2019 con la rappresentanza affidata a Interface Francia, che fa da project leader, insieme alle consorelle Interface Italia e Germania), dal far nascere il desiderio di partire tramite campagne e strumenti inediti, mobilizzando l'intero Paese intorno al turismo". La Nuova Caledonia è "una destinazione ancora lontana dal turismo di massa, ideale per viaggiatori che desiderano distinguersi: c'è solo un turista per chilometro quadrato. E' patrimonio mondiale Unesco, ha un clima piacevole tutto l'anno e flora e fauna endemica al 76%. Si tratta di una meta dai mille volti - sottolinea la manager -, molto completa, con una diversità paesaggistica e culturale in grado di fornire una plularità di esperienze. Dalla capitale cosmopolita Noumea, alle lagune da cartolina delle isole, alla costa ovest, terra dei grandi spazi, alla costa est, con il suo animo kanak (la popolazione indigena locale, ndr) fino al Grande Sud, terra di avventure".

Mezzi di promozione saranno campagne di comunicazione, tattiche, formazione con workshop e una piattaforma internazionale di e-learning (che sarà presto attiva in tre lingue, francese, inglese e giapponese), fam trip ed eventi, pubbliche relazioni e attività sulle nicchie. Il budget destinato a Francia, Italia e Germania è, infatti, cresciuto dell'11%. Presente un sito in italiano: pulse.nuovacaledonia.travel e in calendario anche spot pubblicitari online.

Obiettivo finale 200mila turisti entro il 2025 grazie a una strategia condivisa, fatta di incontri mensili con i vari attori del turismo attivi sulla destinazione. E' prevista la costruzione di grandi hotel a Noumea e Lifou grazie a negoziati in essere con Hilton e Air Calin, il vettore del Paese, è impegnata nel rinnovamento della flotta. Non manca il segmento crocieristico, con 150mila arrivi l'anno. Il turismo rappresenta oggi il 4% del Pil. Il Paese è il terzo produttore al mondo di nichel. n.s.