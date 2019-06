Idee per Viaggiare potenzia la forza vendite

04/06/2019 17:04

Si rafforza la squadra commerciale di Idee per Viaggiare. Silvia Vezzini è ufficialmente parte del team ed è il riferimento commerciale per l’area di Milano e provincia. Silvia affianca Leonardo Camatti, area manager in Lombardia, e Walter Inzaghi.

La provata esperienza di Vezzini in ogni aspetto dell’intera filiera del turismo, sviluppata nel corso di un’esperienza più che ventennale che l’ha resa un volto noto nell'area di Milano, è un asset su cui ha deciso di puntare il tour operator: “Ho approcciato questo mondo a soli 19 anni, muovendo i miei primi passi in un’agenzia di Lodi - ha raccontato Silvia Vezzini - per passare poi dall'altra parte del telefono lavorando per diversi anni al booking di un tour operator, divenendo product manager dell’Oceano Indiano, per poi dedicarmi alla attività sul territorio come key account, il tutto intervallato da tre anni in qualità di assistente in loco alle Seychelles”.

“Gli ottimi risultati e riscontri che abbiamo sempre più in Lombardia - ha dichiarato Roberto Massi, responsabile direzione vendite di Idee per Viaggiare - hanno reso evidente la necessità di rafforzare la nostra presenza in un territorio così vasto e in continua crescita e ritroviamo in Silvia lo stesso entusiasmo e la grande passione per questo lavoro che è il motore del nostro agire quotidiano ed è alla base di quanto offriamo alle agenzie che, sempre più numerose, trovano in noi un valido partner nel loro lavoro”.