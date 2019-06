Dimensione Sicilia punta sul mercato russo

05/06/2019 08:54

Dimensione Sicilia potenzia l’area sales relativamente al mercato di lingua russa: è da poco entrata a far parte dello staff Viviana Monachella, in qualità di chief russian department.

Palermitana di origine, Viviana Monachella vanta una trentennale esperienza maturata ricoprendo diversi ruoli nell’ambito dello sviluppo dei mercati Russia ed Ex Unione sovietica, collaborando per molti anni con diverse realtà.

Si occuperà di gestire i contatti con la clientela russa, ma anche quelli di provenienza bielorussa, ucraina e in generale dei paesi dell’ex Urss, per l’organizzazione dei viaggi in Sicilia, curandosi di valutare e assecondare le necessità di una clientela che ben conosce. Già da subito è stato programmato un piano d’investimenti al fine di incontrare gli operatori del settore e presentare il prodotto mare focalizzato sul rinnovato Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine, che racchiude tutte le esigenze di cui la clientela necessita, oltre che sui più svariati prodotti che il tour operator offre, dagli itinerari su misura ai servizi dedicati di alto livello.

I russi amano la Sicilia e sono incantati di fronte alle bellezze che questa terra offre, dalla storia e cultura ai capolavori architettonici, dalla natura all’enogastronomia con i prodotti tipici made in Sicily.

Già da anni collaboriamo con alcune realtà dell’area russa, ma sono certo che con l’arrivo di Viviana potremo incrementare notevolmente questo mercato che gode di grandi potenzialità - afferma Julian Zappalà, sales manager del tour operator – consapevoli delle esigenze e delle aspettative che il suddetto mercato richiede. Viviana, professionista del settore, sarà una risorsa dedicata e certamente rappresenta un valore aggiunto all’interno del nostro team”.