Vacanze 2019: ecco la top 5 di Lidl Viaggi

Lidl Viaggi, divisione travel di Lidl Italia, che ha visto oltre 40.000 partenze nel 2018, svela la top 5 delle regioni scelte come mete estive del 2019. La vetta della classifica è tutta italiana e vede al primo posto l'Emilia Romagna che, con l'offerta di strutture dotate di servizi in linea con le esigenze delle famiglie, si aggiudica la preferenza assoluta. Seguono Puglia, meta apprezzata per il mare e il patrimonio gastronomico e al terzo posto il Trentino Alto Adige, dove anche nel mese di agosto vi è la possibilità di godersi escursioni ad alta quota in un ambiente non troppo affollato. Chiudono la top 5 Sardegna e Marche.

La piattaforma online, che si rivolge ad ogni tipologia di viaggiatore: dai single, alle coppie, fino ai gruppi di amici, trova il focus primario nelle famiglie, grazie anche alle numerose proposte con la formula “bambini gratis". Analizzando il target famiglie la spesa media di una vacanza estiva di un nucleo composto da 3 persone si aggira attorno ai 920 euro, con una predilezione per strutture a 3* stelle del 63%, contro il 24% per alloggi a 4* stelle.

Per quanto riguarda la durata dei soggiorni, più del 56% dei clienti ha prenotato un pacchetto online di 1 settimana e l‘11% per 3-5 giorni. Per il 7% le ferie si protrarranno per 2 settimane mentre soltanto per il 2% si limiteranno ad un weekend.

Infine, quasi la totalità del campione di Lidl Viaggi approfitta della comodità della pensione completa o mezza pensione, premiando strutture che offrono anche il servizio ristorazione.