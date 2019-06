Rolling Pandas: una viaggiatrice su quattro preferisce viaggiare da sola

05/06/2019 16:32

Le destinazioni preferite? Il 46% preferisce viaggi avventura, il 47% nella natura, il 7% in città

Viaggiare da soli negli ultimi anni è entrato a far parte dei più diffusi trend di viaggio, che sia per il crescente desiderio di viaggi avventura, per mettersi alla prova o semplicemente fare nuove esperienze, la community dei solo traveller cresce ogni giorno di più. Viaggiare da soli non significa rinunciare a qualcosa, alla compagnia o al divertimento, vuol dire uscire dalla propria comfort zone e aprirsi a nuove esperienze. Un tempo il viaggio in solitaria era considerata una caratteristica degli spiriti liberi e dei giramondo, ma oggi non è più così. I solo traveller sono diventati una vera e propria community e si trovano in qualunque parte del mondo, ma quando a viaggiare da sole sono le donne il discorso cambia.

Ciò nonostante, le donne sono sempre più intrepide e un numero crescente si avventura alla scoperta del mondo da sole, che poi alla fine un viaggio in solitaria non vuol mica dire essere soli. Rolling Pandas, piattaforma di viaggi organizzati, ha cercato di capire come il fenomeno stia cambiando attraverso una ricerca condotta su un campione di donne over 30, economicamente stabili, da cui emerge che una viaggiatrice su quattro preferisce viaggiare da sola.

La percentuale è ancora più alta sulla città di Milano, con 48% di donne che viaggiano da sole negli ultimi mesi del 2018, che salgono al 52% nel 2019. Su Facebook la “Solo Travel Society” conta oltre 225mila follower e il 63% sono donne.

Perché piace viaggiare da sole? ll 48% delle viaggiatrici in solitaria in Italia vuole vedere il mondo e non ha voglia di aspettare gli altri, il 52% invece dice di amare la libertà del viaggio in solitaria, il poter fare quel che si vuole quando si vuole.

Un dato sul prezzo. C'è una divisione in 20, 30, 50% per viaggi luxury, standard ed economici, le viaggiatrici preferiscono risparmiare. La sfida forse maggiore per le donne che affrontano un viaggio da sole è data proprio dal fatto di essere donne. Un trekking in solitaria in posti isolati, piuttosto che un’uscita a tarda sera in una grande metropoli sono spesso preclusi al buon senso di evitare il pericolo. Le donne sono viaggiatrici curiose, sempre pronte a mettersi alla prova, sia che si tratti di avventurarsi in un viaggio verso terre lontanissime, o di attraversare luoghi inesplorati e pieni di storia.

In Italia questo trend sta crescendo sempre più rapidamente, raggiungendo numeri toccati in

precedenza solo dal resto d’Europa e del mondo.

Le destinazioni preferite? Il 46% preferisce viaggi avventura, il 47% viaggi nella natura, il 7% viaggi in città. Rolling Pandas ha selezionato 5 destinazioni, una per ogni tipologia di viaggiatrice, adatte ad un viaggio in solitaria senza problemi. Portogallo per le donne interessate all’architettura, Islanda per le amanti della natura, Canada per le donne avventurose, Giappone per le donne futuriste e il Costa Rica è, invece, per le donne wild.



Un’alternativa ai viaggi da sole sono i viaggi da sole in gruppo. Sempre più spesso si vuole partire da sole, ma specie per chi è alle prime armi e chi ha bisogno di sviluppare un po’ sicurezza una buona alternativa sono i viaggi da soli in gruppo. Viaggiatori in solitaria con la stessa meta, organizzati in gruppo per condividere un’esperienza. Cosa ne pensano le viaggiatrici in solitaria dei viaggi di gruppo? Il 61% delle intervistate dice di apprezzare i viaggi di gruppo, un dato in aumento rispetto al 34% del 2017.