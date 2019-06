Invitalia: pronti 28,4 milioni per il turismo alberghiero di lusso a Napoli

05/06/2019 15:05

Approvato il contratto di sviluppo “Naples charming and luxury hotels” per la ristrutturazione dell’hotel Britannique e del grand hotel Parker’s

Invitalia il contratto di sviluppo denominato "Naples charming and luxury hotels", che prevede la realizzazione di investimenti nel settore turistico-alberghiero di lusso nello storico corso Vittorio Emanuele a Napoli. Gli Investimenti complessivi ammontano a 28,4 milioni di euro, di cui 11,2 milioni nella forma di contributo a fondo perduto. E’ previsto anche un incremento occupazionale di 67 nuovi addetti.

Le imprese coinvolte sono la palazzo Caracciolo SpA, che nel 2017, dopo la ristrutturazione e riqualificazione di “palazzo Caracciolo”, ha acquistato lo storico hotel Britannique, trasformandolo in un hotel a 5 stelle, e la Osara Srl, proprietaria del Grand hotel Parker’s a Napoli da quasi 70 anni.

Il contratto di sviluppo prevede in particolare la ristrutturazione e la riqualificazione dell’hotel Britannique per trasformarlo in un hotel di lusso. Gli investimenti sono stati già avviati e la società ha firmato, nel corso del 2018, un accordo di franchising con Hilton, unico nella città di Napoli, con l'obiettivo di inserire la struttura nella rete Curio collection by Hilton. Inoltre, l'accordo prevede il miglioramento dei servizi offerti dal Grand hotel Parker’s per mantenere invariati gli standard di categoria per la propria clientela e per ampliare così la capacità ricettiva. La società ha già ultimato i lavori di ristrutturazione della terrazza panoramica dell’hotel dove è stato realizzato e inaugurato nel 2018 il ristorante Gourmet “George”.

“Con questo investimento– afferma Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia – investiamo su un significativo progetto di crescita del settore turistico alberghiero nel cuore di Napoli e in Campania. Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro Paese e per il Mezzogiorno in particolare: questo accordo conferma l’attenzione del Governo per una componente strategica per lo sviluppo della nostra economia.”

Un totale di 150 contratti finanziati, di cui 114 al Sud, 35 al Centro-Nord, 1 in multiarea. Investimenti attivati per 5,2 miliardi di euro con agevolazioni concesse per 2,4 miliardi, con la creazione e la salvaguardia di circa 74mila occupati. Sono i risultati raggiunti da Invitalia con i contratti di sviluppo, l’incentivo gestito dall'agenzia e che sostiene i grandi investimenti di aziende e gruppi multinazionali italiani e stranieri. La Campania è la regione con più contratti di sviluppo finanziati: 59 domande, segue la Sicilia con 15.