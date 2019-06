Innocenti, Fiavet: "No al fai da te, scegliete le adv"

06/06/2019 10:07

Il vademecum anti-raggiri del presidente vicario dell'associazione di categoria: "Nessuno regala viaggi, in agenzia troverete qualità, sicurezza e condizioni migliori"

“Se un viaggio o un pacchetto vacanza è offerto a prezzi risibili, c’è qualcosa che non va, perché nessuno regala viaggi. La qualità ha un costo, soprattutto se è proposta una vacanza in un posto bellissimo o una struttura da sogno”. E’ così che inizia il messaggio-vademecum che il presidente vicario nazionale Fiavet e presidente Fiavet Puglia, Piero Innocenti, ha indirizzato ai clienti in vista delle vacanze estive. “Il prezzo è il primo campanello di allarme – rimarca Innocenti -. Consiglio inoltre di evitare gli organizzatori improvvisati che non possono garantire alcuna tutela. Penso, ad esempio ai tanti 'abusivi' che vendono pacchetti vacanze sui social network e persino sulle bacheche degli ospedali”.

Meglio, dunque, affidarsi ad una agenzia di viaggi che abbia una regolare autorizzazione. “Le agenzie di viaggio – afferma Innocenti - rilasceranno sempre un contratto di viaggio e garantiranno il viaggiatore. Siamo e saremo sempre dalla parte del consumatore che paga centinaia o migliaia di euro per godersi giorni di meritato relax. Seguiamo il cliente passo-passo durante tutto il viaggio, risolvendo eventuali imprevisti, anche i più assurdi”.

Quanto agli ipotetici risparmi del “fai da te”, l’esponente Fiavet spiega che “molti consumatori ritengono che si possa risparmiare non rivolgendosi a una agenzia. Così non è: le agenzie hanno accordi con strutture e tour operator e possono praticare prezzi più bassi del ‘fai da te’. Inoltre sappiamo confrontare le diverse offerte e segnalare quella più conveniente. Siamo professionisti che rendono le vacanze uniche”.