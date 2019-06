Trieste airport apre la tratta per Colonia

07/06/2019 14:52

Atterrato il primo volo della compagnia Eurowings da Colonia, terza località tedesca collegata con lo scalo friulano

Battesimo dell'acqua per il nuovo collegamento Colonia - Trieste operato da Eurowings, con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, fino al 24 ottobre. La tratta entra così ufficialmente nel network delle località tedesche servite da Trieste airport, che comprende anche i collegamenti giornalieri per Francoforte e Monaco.

“Il nuovo volo per Colonia rappresenta una grande opportunità non solo per il mercato turistico tedesco e italiano, ma anche per il business delle numerose imprese del Friuli Venezia Giulia, che intrattengono rapporti commerciali con la Germania”, ha commentato Marco Consalvo, direttore generale di Trieste airport. “La nuova rotta permette a Trieste di consolidare il ruolo di collegamento tra il Nordest e la Germania, creando un ponte con una realtà ricca di possibilità sul fronte turistico ed economico”. Per Eurowings Trieste rappresenta il 17esimo aeroporto in Italia.