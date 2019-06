Volonline, workshop overwater per 140 agenzie

10/06/2019 12:31

Le nuove partenze garantite da Roma e Napoli per l’alta stagione e gli ottimi risultati raggiunti al centro dell’evento dedicato agli agenti di viaggi campani





Un evento speciale dedicato alle agenzie della Campania per ringraziarle dei risultati raggiunti e presentare le nuove partenze garantite da Roma e Napoli, messe a punto per l’alta stagione. Con oltre 140 agenzie di viaggi presenti, ha riscosso un grande successo il “workshop overwater” organizzato da Volonline in collaborazione con Crown&Champa Resorts a bordo di un antico galeone spagnolo, ormeggiato nel porticciolo turistico di Nisida, a due passi da Posillipo e Marechiaro.

Lo staff della sede partenopea di Volonline ha passato in rassegna tutta la programmazione predisposta per l’alta stagione dagli aeroporti di Fiumicino e Capodichino, per un totale di 11 destinazioni: Barcellona, Malaga, Lisbona, Cefalonia, Mykonos, Rodi, Santorini, Malta, Sharm El Sheikh, Thailandia e Maldive. A queste si affiancano le proposte da Napoli e Bari per i tour in Francia, Polonia, Russia, Capitali Baltiche e Nord Europa. Tutti i pacchetti disponibili possono essere prenotati direttamente dagli agenti sulla piattaforma Volonclick, approfittando di numerose opzioni in merito alla durata del viaggio e alla tipologia di struttura. Da segnalare in particolare le proposte sul Mar Rosso, che stanno riscuotendo un grande successo, per un totale di 12 partenze speciali tra giugno e settembre da Napoli abbinate a soggiorni in resort 3 e 4 stelle, e i classici combinati di più isole in Grecia, da sempre tratto distintivo dell’offerta firmata Volonline.

In grande spolvero anche le Maldive, con partenze garantite da Napoli in agosto e soggiorni di 11, 12 e 14 notti nei Crown&Champa Resorts. La partnership con la catena di strutture maldiviane, presentata lo scorso mese nel corso di evento presso la sede di Volonline Sud, prevede anche un fam-trip in collaborazione con Turkish Airlines rivolto alle otto agenzie di viaggi che, a fine stagione, avranno raggiunto le migliori performance di vendita.

“Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Michele Guardascione, direttore della sede napoletana di Volonline - del consenso ottenuto da parte delle agenzie, ennesima riprova della reattività del mercato del Sud, che viene erroneamente considerato secondario e invece è sempre in cerca di novità e di opportunità di vendita personalizzate. Basti pensare che abbiamo aperto la sede di Napoli a ottobre e in poco più di sei mesi abbiamo già raggiunto il breakeven. C’è grande interesse e curiosità nei nostri confronti, al punto che, dopo la presentazione di Volonclick a Palazzo Caracciolo, con più di 100 agenzie intervenute, anche nel caso di questo evento sul galeone non siamo riusciti ad accogliere tutte le agenzie che avrebbero desiderato partecipare. Per questo, abbiamo deciso di organizzare un grande party di inizio estate, in una splendida location on the beach insieme a Tap Portugal e I4T, Insurance Travel, nel corso del quale ci aspettiamo di accogliere più di 300 agenzie, provenienti anche dalle regioni limitrofe”.