Borsa Turismo Alto Mediterraneo: itinerari innovativi nel GrandTourUpMed

La prima Borsa del Turismo dell’Alto Mediterraneo, che si è tenuta il 7 e 8 giugno alla Spezia, è stata l'occasione per presentare agli operatori gli itinerari del catalogo #GrandTourUpMed, un concentrato di pacchetti turistici innovativi e fruibili in qualsiasi periodo dell’anno.

Il workshop, che ha fatto registrare oltre 500 contrattazioni d’affari, fa capo al progetto transfrontaliero SIS.T.IN.A. (Sistema per il Turismo Innovativo nell’Alto Mediterraneo) coordinato in qualità di capofila da Blue Hub, azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che coinvolge come territori di cooperazione la Liguria, la Toscana costiera, la Sardegna, la Corsica e la regione Sud - Paca (Provenza, Alpi, Costa Azzurra) attraverso i seguenti partner Comune di Pietrasanta, Agenzia per il Lavoro Regione Sardegna, Camera di Commercio Alta Corsica Bastia, Rete delle Imprese Turistiche dell’Alto Tirreno, Gip Fipan - Nizza.

Obiettivo è destagionalizzare i flussi turistici, promuovendo le risorse attrattive dei luoghi riuniti nel progetto. Il frutto del lavoro svolto nell’ultimo anno è contenuto nel catalogo #GrandTourUpMed che propone itinerari specifici sui temi quali diporto; bike e moto tour; benessere e salute; enogastronomia; wedding.

“Il traguardo raggiunto è importante – commenta Davide Mazzola, vice presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria – e mette assieme l’esperienza di operatori su pacchetti studiati ad hoc. L’obiettivo è destagionalizzare e puntare sul turismo esperienziale, un concetto che ha radici antiche, ma che vogliamo attualizzare e rafforzare. Siamo solo all’inizio: la rete delle reti dovrà lavorare e supportare la crescita”.

Alla Borsa del Turismo dell’Alto Mediterraneo che si è svolta a SpeziaExpo’ hanno partecipato 32 seller/espositori di cui 16 della Spezia, 11 di Genova, 4 di Lucca e Livorno, 1 di Zurigo e 35 buyer di cui 20 italiani (provenienti da Milano, Roma, Genova, Venezia, Firenze) e 15 esteri (Germania, Paesi Bassi, Romania, Francia, Russia, Ucraina, Regno Unito e Marocco).

“I progetti di questo tipo sono fondamentali – aggiunge Paolo Asti, assessore al turismo del Comune della Spezia – perché oggi più che mai è necessario programmare e non improvvisare. Il nostro territorio cresce, ma vogliamo puntare ad aumentare la permanenza ed arrivare alle 3 giornate”.

GrandTourUpperMediterranean è una raccolta di itinerari transfrontalieri confezionati ad hoc dai tour operator provenienti dai territori coinvolti che mettono in risalto le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali di Corsica, Liguria, Paca, Sardegna e Toscana. Ogni proposta è costruita attorno ad uno dei 4 temi, Diporto - Enogastromia – Bike - Wellbeing, che accomunano i territori dell’alto Mediterraneo.

I prodotti si articolano secondo le aree tematiche sopracitate, le quali sono state identificate per rispondere al meglio alle esigenze dei territori di attivare un’offerta turistica innovativa basata sulla fruibilità sostenibile delle risorse.