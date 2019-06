Ancona potenzia i collegamenti dalla Lituania

11/06/2019 14:10

Dopo le performance in termini di flussi turistici nel 2018, anche per la stagione 2019 la Regione incentiva gli arrivi dai mercati dell’Est Europa

Dopo i positivi riscontri in termini di flussi turistici registrati lo scorso anno, si conferma anche per la stagione 2019 la strategia di promozione della Regione Marche nei mercati dell’Est Europa, particolarmente interessati a un’offerta che spazia dalla cultura all’enogastronomia, dal mare allo shopping di qualità.

E per supportare l’incoming lo scorso anno sono stati inaugurati tre nuovi collegamenti nel periodo estivo, con frequenza settimanale, da Vilnius, Riga e Kiev, che sono stati riconfermati anche per la stagione estiva 2019 e operati dal vettore GetJet Airlines. Sabato 15 giugno ripartiranno i voli per Riga con arrivo ad Ancona programmato per le 10:10 e ripartenza per la capitale lettone alle 10:50.

Si è inoltre recentemente svolto l’incoming di 36 tour operator dell’agenzia Tez tour, provenienti da Vilnius e Riga, alla scoperta delle Marche e di alcune località del territorio come Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino, Macerata, il Conero e la Riviera delle Palme. Durante il soggiorno, gli operatori hanno potuto visitare il patrimonio storico- artistico delle località, l'aspetto naturalistico dei luoghi e le eccellenze enogastronomiche. Obiettivo della visita è stata la valorizzazione del prodotto marchigiano come meta per viaggiatori in cerca di uno stile di vita qualificato con offerte diversificate, caratterizzate dal binomio rappresentato da qualità dei servizi e patrimonio storico artistico e culturale capace di emozionare gli operatori.