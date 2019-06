Claudio Lotito: offerta "riservata" di acquisto per Alitalia

12/06/2019 17:40

E' la news che sorprende tutti, ma che già qualche giorno fa stava circolando, Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato un'offerta "riservata" di acquisto per Alitalia. Come si legge su Ansa e ripresa da più fonti di stampa, è lo stesso Lotito ad aver ufficializzato l'operazione.

La manifestazione di interesse è stata depositata e formalizzata. L’offerta è da verificare nella sua fattibilità. Un'offerta che arriva in un momento in cui il governo sembra proteso verso un nuovo rinvio, scrive Il Sole-24 Ore, del termine per la presentazione dell’offerta finale di Ferrovie dello Stato.

A prendere la decisione sarà l'esecutivo perché pare impossibile che entro la scadenza del 15 giugno si possa trovare il quarto socio per la cordata.

Dal canto suo, Lotito, sottolinea Repubblica, dovrà confrontarsi con Fs per dimostrare di avere le carte in regola per entrare a far parte della partita.