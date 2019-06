InterCity di Trenitalia: arrivano più comfort, puntualità e nuovi servizi

12/06/2019 18:04

Maggiore comfort, più puntualità e nuovi servizi a bordo treno per i viaggiatori degli InterCity di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Sono le principali novità illustrate oggi a Roma da Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gianfranco Battisti, a.d. Fs Italiane e Orazio Iacono, a.d.Trenitalia.

Le novità sono parte integrante delle azioni previste dal contratto di servizio 2017-2026 fra Trenitalia, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell’Economia e delle Finanze, grazie al quale sarà possibile migliorare ulteriormente gli spostamenti delle persone che scelgono i 108 treni al giorno fra InterCity Giorno e Notte con circa 200 città servite e che sono stati scelti nel 2018 da circa 14 milioni di viaggiatori.

In particolare, sono stati presentati i treni InterCity con locomotori E414 in grado di garantire elevati standard di puntualità e regolarità e migliorare quindi la qualità complessiva del viaggio. I locomotori, già in circolazione sulla relazione Milano – Genova – La Spezia/Livorno, a breve saranno utilizzati anche da e per Ventimiglia e Grosseto e per i collegamenti fra Milano e la Puglia, via linea Adriatica.

Inoltre, sono stati realizzati posti dedicati al trasporto bici e spazi per i passeggini, insieme ai distributori automatici di snack e bevande. I nuovi servizi sono già stati provati dai viaggiatori fra Roma e Reggio Calabria.

Sono in corso le attività per il rinnovo degli ambienti e degli arredi, con nuove luci a led e tessuti, insieme a una migliore percezione della sicurezza a bordo treno con l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Sugli InterCity Notte sono state rinnovate il 70% delle cuccette, per la maggior parte concentrate per i collegamenti notturni fra Roma e la Sicilia. Sono in corso interventi per il restyling delle vetture letto.

Fra le ulteriori novità, l’introduzione del pulitore viaggiante, il servizio per aumentare pulizia e decoro delle carrozze. Operatori specializzati che viaggiano sui treni InterCity per intervenire con tempestività e continuità, garantendo standard di pulizia più elevati.