Isole Vergini americane, più spazio alle esperienze

14/06/2019 16:22

Il nuovo tourism commissioner ha dichiarato che, oltre al mare, sempre più visitatori vogliono scoprire usi e costumi locali, come gastronomia e musica

Non solo mare, ma anche esperienze tipiche isolane. I turisti che visitano le Isole Vergini americane sono sempre più attratti dal conoscere gli usi e i costumi locali, come cultura, musica ma anche gastronomia. Lo ha detto Joseph Boschulte, nuovo tourism commissioner delle Isole Vergini americane, che ha sottolineato come siano cambiate le abitudini di soggiorno dei turisti.

"Tutto questo cambia sensibilmente dagli ultimi anni, quando i turisti giungevano a St. Thomas, St. John e St. Croix primariamente per shopping e spiagge. Oggi le Usvi accolgono circa 2 milioni di turisti all’anno ma il focus del territorio è ben diverso: è il cibo e la gastronomia delle isole, la musica, l’arte ma soprattutto la gente che vive sulle isole", ha affermato Boschulte.

Elementi che oggi diventano la priorità per l’ente del turismo, che trasforma il proprio marketing facendo in modo che la destinazione incontri sempre più i desideri dei viaggiatori, pertanto la strategia principale è: “The cultural and experiential value proposition for hotels/resorts”.



Il turista che arriva alle Isole Vergini americane vuole sempre di più trascorrere del tempo nei locali frequentati da isolani, gustare il cibo nei ristoranti frequentati da locali e non da turisti. La ricerca di esperienze autentiche è ancora più pronunciata nel settore crocieristico: “Ci sono dati concreti che dimostrano che il crocierista si allontana sempre più dal solo shopping e dalla gioielleria esente tasse. Continuano a frequentare ovviamente le spiagge e a visitare le principali attrazioni ma sono sempre più coinvolti dalla vitalità del mondo isolano”.



Anche il turismo multi-generazionale è aumentato così che ci sono attività per i nonni, i genitori e i bambini. A disposizione dei turisti anche numerosi appartamenti in affitto.