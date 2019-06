Aidit rafforza la struttura: eletti i presidenti regionali

17/06/2019 17:44

Ad oggi l'associazione rappresenta oltre 1.300 imprese fra adv e network. Nelle prossime settimane provvederà al graduale completamento dell’articolazione organizzativa nelle altre Regioni

Prosegue il lavoro di rafforzamento della struttura organizzativa di Aidit, l’Associazione italiana distribuzione turistica aderente a Federturismo Confindustria. Sono stati infatti eletti i presidenti regionali che potranno così dare nuovo impulso al lavoro dell’organismo per stare sempre più vicino alle necessità delle agenzie di viaggi associate, comunica una nota dell'associazione.

Gli eletti sono: Davide Ballone per l’Abruzzo; Giuseppe Cassarà per la Sicilia (vicepresidente nazionale di Federturismo Confindustria e vicepresidente vicario nazionale di Aidit), Cesare Foà per la Campania; Andrea Giannetti per la Toscana; Fortunato Giovannoni per l’Umbria, Corrado Lupo per la Lombardia; Stefania Mandurino per la Puglia; Giuseppe Nucera per la Calabria.

Aidit rappresenta oggi oltre 1.300 imprese fra agenzie di viaggio e network. Nelle prossime settimane l’associazione provvederà al graduale completamento dell’articolazione organizzativa nelle altre Regioni. I presidenti regionali saranno coadiuvati da gruppi di lavoro formati da imprenditori che conoscono il mercato della distribuzione turistica regionale.