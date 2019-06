Aer Lingus, raffica di voli per la summer

18/06/2019 10:22

La programmazione transatlantica estiva prevede 14 destinazioni per il Nord America tra cui una nuova rotta diretta da Dublino per Minneapolis, a partire dal 1° luglio

Raffica di collegamenti nella programmazione estiva di Aer Lingus, che per la rotta transatlantica propone 14 destinazioni per il Nord America tra cui una nuova rotta diretta da Dublino per Minneapolis, a partire dal 1° luglio. Nel 2019 la programmazione a lungo raggio della compagnia aerea irlandese ha registrato un record di tre milioni di posti proprio per il Nord America.

Per il corto raggio, la programmazione comprende destinazioni come Perpignan, Pola, Pisa, Palma di Maiorca e Sicilia. Quest'anno la compagnia ha aggiunto quasi 300mila posti aggiuntivi per l'Europa, aumentando la capacità su rotte come Nantes, Bilbao e Alicante. Per l’Italia, incremento di posti per tratte come Dublino –Napoli (76.836 posti aggiuntivi), Dublino - Milano Malpensa (105.792) e Dublino – Venezia (85.524).

Inoltre, per quest'estate Aer Lingus ha introdotto due nuove rotte da Cork per Nizza con un volo due volte alla settimana e per Dubrovnik.

Il vettore persegue la sua strategia di ampliare il suo hub presso l'aeroporto di Dublino con l’obiettivo di trasformarlo nel più grande gateaway transatlantico d'Europa. Con lo scalo a Dublino, i passeggeri di Aer Lingus possono beneficiare del servizio di controllo doganale e di immigrazione statunitense prima della loro partenza, che consente di arrivare negli Stati Uniti in qualità di passeggeri domestici, evitando così lunghe code.

“Siamo focalizzati nel realizzare la nostra ambizione di diventare il principale vettore a valore aggiunto attraverso il Nord Atlantico. Ciò comporta la consegna di nuovi aeromobili e l'avvio di nuove rotte per un significativo aumento della nostra capacità. Quest'estate, ad esempio, non vediamo l'ora di inaugurare il nostro nuovo servizio da Dublino a Minneapolis - Saint Paul e l'arrivo del primo dei nostri LR A321neo, fornito da Airbus, che siamo certi rivoluzioneranno la nostra offerta a lungo raggio grazie alla capacità di servire destinazioni a lungo raggio con aeromobili a fusoliera stretta ", ha dichiarato Mike Rutter, chief operating officer di Aer Lingus.