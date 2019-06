TripAdvisor: a Roma l’attività più amata al mondo

18/06/2019 17:28

L’enogastronomia è il cavallo di battaglia del Belpaese





TripAdvisor ha annunciato i vincitori dei premi Travelers’ Choice Experiences. I premi riconoscono le migliori esperienze, tour e attività prenotabili secondo i viaggiatori di tutto il mondo. “Sappiamo quanto le esperienze siano una componente fondamentale di ogni viaggio: non limitarsi a visitare una destinazione ma viverla è ciò che trasforma un bel viaggio in un viaggio memorabile - ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia -. Proprio per questo motivo TripAdvisor ha raddoppiato il numero di esperienze prenotabili sul sito nell’ultimo anno superando le 200.000 attività”.

I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione le recensioni, le opinioni e la popolarità dei business per i viaggiatori nel corso dell’ultimo anno. Nella top 10 delle esperienze globali più amate dai viaggiatori di tutto il mondo ben due sono italiane ed entrambe occupano un gradino del podio. A Roma si trova l’esperienza più amata al mondo vincitrice dei premi Travelers’ Choice Experiences 2019: un tour con biglietto saltafila che prevede visita guidata ai Musei Vaticani, Basilica di San Pietro, Cappella Sistina mentre in terza posizione si classifica Giro turistico di un giorno in Toscana. Separa le due italiane, sul secondo gradino del podio, la Crociera sul fiume Chicago per ammirare l'architettura costiera.

Anche se l’esperienza numero un in Italia – medaglia d’oro anche in Europa e mondo – è un tour culturale, guardando alla top 10 nazionale emerge che è l’enogastronomia ad attirare l’interesse e l’apprezzamento dei viaggiatori internazionali. Ben 5 delle 10 esperienze presenti nella classifica italiana appartengono infatti a questa categoria. A rappresentare l’enogastronomia del Belpaese tra i vincitori nazionali dei premi Travelers’ Choice Experiences troviamo la Toscana con 2 esperienze vincitrici e Lazio, Emilia Romagna e Sicilia con un’esperienza premiata a testa.