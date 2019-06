Real estate: il programma EB-5 Italy svela le carte per investire in America

19/06/2019 10:26

Il progetto è nato nel 1990 per incentivare l’economia Usa. Prevede che gli investitori e le loro famiglie possano fare richiesta della Green Card

Si svolge oggi a Milano, la prima convention nazionale di EB-5 Italy per presentare il programma di real estate, che funge da ponte di collegamento tra Italia e Stati Uniti. I partecipanti (soggetti individuali, i cui fondi di investimento possono avere diverse origini quali capitali personali, donazioni, dividenti, salari, risparmi) potranno ottenere informazioni dettagliate sulle opportunità di investimento in America, oltre che i vantaggi correlati, come l’ottenimento della Green Card e la cittadinanza americana. Un’occasione anche per la possibilità di programmare, nel pomeriggio, incontri one-to-one con i relatori.

Relatori dell’incontro saranno Fabio Di Prima, presidente EB-5 Italy, professionista di livello internazionale che oggi è vice president di Forte Real Estate Development, società di

investimento e sviluppo immobiliare con base nel New Jersey, Mauro Paissan, vicepresidente marketing & communication, specialista di comunicazione, marketing e sviluppo d’impresa e del

territorio e Maurizio Irrera, professore ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Torino e condirettore della rivista online “Il Nuovo Diritto delle Società”, Irrera è un’autorità in ambito di consulenza e assistenza per i rami commerciale, societario, finanziario e di ristrutturazioni aziendali, nonché in pratiche di immigrazione.

Cos’è EB-5

Creato nel 1990, questo programma fortemente voluto dal Congresso americano è nato con l’obiettivo di incentivare l’economia Usa tramite l’investimento di capitali stranieri, in grado di creare posti di lavoro. Prevede che gli investitori e le loro famiglie (coniugi e figli under 21) possano fare richiesta della Green Card, il permesso di soggiorno permanente negli Usa. Inoltre, fornisce accesso ai sistemi educativi pubblici, in modo completamente gratuito, oltre che l’ammissione alle università americane alle medesime tariffe applicate ai residenti Usa. Infine, dopo cinque anni di permanenza sul territorio americano, si accede alla cittadinanza americana. Senza alcuna limitazione geografica. Gli investitori italiani, supportati e seguiti da EB-5 Italy, con sede a Torino, possono intraprendere questo percorso forti del sostegno di una realtà gestita e guidata da un team di esperti, con un’esperienza a livello globale.

EB-5 Italy e il progetto The View

The View è il progetto attualmente in essere di interesse per gli investitori del Belpaese, che andrà a riqualificare e ri-attualizzare un’area del New Jersey (Lincoln Boulevard) tramite il rinnovamento di alcune proprietà immobiliari. Una rinascita all’insegna della costituzione di moderne unità abitative e nuovi spazi commerciali.

Il complesso sarà composto da 200 unità di affitto, posizionate su 5 piani, oltre a 3 spazi

commerciali. Il progetto è attualmente in fase di realizzazione e permetterà la creazione di circa 300 posti di lavoro. Il valore totale dell’investimento è di oltre 63 milioni di dollari, di cui 13 milioni rientrano nel Programma EB-5. Il progetto prevede la restituzione del capitale tramite i rendimenti annuali, messi a disposizione alla fine del procedimento di ottenimento della residenza, così come stabilito dalla legge.

La timeline di consegna di The View è il 2021. Per poter accedere come investitori, la cifra base che va preventivata è pari a 500.000 euro. Ogni investitore, infine, potrà esercitare un vero e proprio “controllo” in loco, grazie ad una webcam dedicata, sempre attiva, dalle quale visualizzare in tempo reale lo status dei lavori. Il progetto è stato sviluppato in sinergia con il partner Forte Real Estate Development, uno dei maggiori player del Nord America con un’esperienza trentennale e oltre 2.000 appartamenti sviluppati nella stessa area geografica. Infine, grazie all’assistenza di professionisti indipendenti del settore finanziario, si potrà usufruire di un report dettagliato su capitale investito, tracciamento e trasparenza di utilizzo dei fondi, su base settimanale.