"Un tavolo di lavoro con tutte le categorie del turismo"

19/06/2019 16:18

Il ministro ha presenziato all'assemblea Astoi ed ha espresso la volontà di discutere con t.o. ed adv che fanno outgoing delle priorità legislative e di promozione

Si è appena concluso l'evento dedicato ai consigli direttivi e alle assemblee Astoi Confindustria Viaggi e del Fondo Astoi a Tutela dei Viaggiatori. Alla cena di gala ha partecipato Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. La presenza del ministro non è stato un semplice gesto di pubbliche relazioni; sin dal suo insediamento infatti, Astoi ha avviato un dialogo e un confronto fattivo con Centinaio per valorizzare le potenzialità del segmento turistico-economico legato all’outgoing.

Seto e la panoramica sul mercato francese

Questa mattina, si è tenuto invece il momento prettamente istituzionale, con le due assemblee annuali di Astoi e del Fondo Astoi. Ad apertura della mattina Jurgen Bachmann, segretario generale Seto - Associazione Tour Operator Francia nel suo intervento ha fornito una panoramica sul mercato dei tour operator francesi ed illustrato i dati dell'Osservatorio Vendite dell'Associazione in Francia. La presentazione del segretario generale Seto conferma la volontà di Astoi, spiega una nota, di potenziare le relazioni internazionali e il confronto con mercati stranieri del turismo e in particolare del tour operating.

Le iniziative di Astoi

Durante l’assemblea è stato approvato il bilancio consuntivo 2018, è stata illustrata l'attività svolta dall’associazione in favore dei soci ed è stata svolta una panoramica sulle tematiche tecniche affrontate dai diversi gruppi di lavoro.

Dai tavoli aperti con vettori di linea alle consulenze sui temi legali, fiscali, giuslavoristici, sindacali, dallo sviluppo del turismo per studenti e senior ai temi della sostenibilità con il progetto Life Asap, dall’attività di rappresentanza alla gestione delle emergenze.

Un focus particolare è stato svolto sull’attività dell’ufficio stampa e sull’importante progetto legato alla campagna di comunicazione “Sei già in vacanza quando” rivolta ai consumatori, fornendo ai soci un recap dei risultati della pianificazione realizzata nel 2018 e un aggiornamento su quella in corso. Sono state poi illustrate le partnership con alcuni fornitori di servizi extra turistici, con l’annuncio di una nuova convenzione per gli associati stipulata con Western Union Business Solution, banca specializzata in pagamenti e incassi b2b in valuta e in gestione del rischio cambio.

È seguita l’Assemblea Fondo Astoi a Tutela dei Viaggiatori, in cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2018.

L'intervento di Centinaio

“L’evidente rilevanza che il mercato del turismo ha per l’economia del nostro Paese è nota a tutti. Questo settore rappresenta una sfida per la politica nazionale e un nuovo tentativo di rilancio di un comparto dallo spiccato potenziale - ha affermato Centinaio -, che però non è stato ancora in grado di esprimere in termini economici tutta la sua capacità produttiva. La domanda turistica è oggi più complessa rispetto al passato. Sono cambiate le esigenze dei viaggiatori e i turisti chiedono un’offerta ampia e diversificata. In quest’ottica si colloca il lavoro dei tour operator, e il nostro obiettivo è arrivare presto a un tavolo di confronto con tutte le categorie del turismo, aperto nello specifico ai tour operator e alle agenzie che fanno outgoing per discutere con loro delle priorità legislative e di promozione. Personalmente ritengo, dalla mia esperienza, che i tour operator siano fondamentali per il settore turistico ed è importante la collaborazione con questi professionisti, nonché la ricerca di soluzioni condivise per lo sviluppo del comparto. Si tratta di imprese che, in un momento particolare come questo, stanno dimostrando competenza e capacità di fare consulenza", ha affermato il ministro.

Il commento di Filippetti

Dal canto suo, il presidente Astoi, Nardo Filippetti, ha sottolineato che "l'assemblea è per noi un momento importante di incontro e confronto con tutti i soci, che serve a fare il punto su quanto realizzato durante l’anno e sui progetti futuri. Siamo soddisfatti delle tante iniziative portate avanti da Astoi e della partecipazione dei soci ai numerosi gruppi di lavoro avviati - ha commentato Filippetti -. La presenza del ministro Centinaio è a noi particolarmente gradita, in quanto testimonia la volontà di rafforzare il legame con il comparto del tour operating e di lavorare insieme. Abbiamo avviato un dialogo con il ministro e il suo staff sin dal suo insediamento. La presenza, a fianco del ministro, di Giorgio Palmucci, nostro consigliere e presidente di Enit, ci fa ben sperare anche in un rilancio effettivo ed efficace dell’Ente di promozione del nostro Paese. Siamo particolarmente lieti, inoltre, dell’iniziativa legata all’apertura di un tavolo con le nostre imprese. Il Ministero ha già avviato una serie di riforme per lo sviluppo del turismo incoming e ci auguriamo possano seguire presto provvedimenti utili ad amplificare il potenziale del comparto outgoing, di cui Astoi rappresenta una fetta molto rilevante”.