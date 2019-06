La partnership tra Air New Zeland e Singapore Airlines: nuovi voli nella summer

20/06/2019 12:00

I due vettori illustrano le strategie in campo sul mercato italiano per promuovere le destinazioni

Il nuovo volo su Christchurch, via Singapore, è la grande novità dell’inverno messa in campo da Air New Zeland che ha rinnovato la sua alleanza per altri cinque anni con Singapore Airlines. “In questi ultimi giorni si sta definendo l’operatività - spiega Alessio Tonetto, portavoce di Air New Zealand -, ma a partire da novembre saranno i sei voli alla settimana. La Nuova Zelanda è in continua crescita sul mercato italiano che intercetta, in particolare, i segmenti wedding e famiglie. È una destinazione che solitamente viene abbinata ad altre mete dell’Oceano Pacifico e costantemente ci impegniamo nella sua promozione con webinair ed eventi rivolti agli agenti di viaggi”.

Dal 6 luglio, invece, saranno giornalieri i voli di Singapore Airlines da Milano, operati con l’A350, mentre da Roma nella stagione estiva passeranno da tre a quattro i collegamenti settimanali. La compagnia asiatica, proprio ieri, è comparsa nella top ten di Skytrax all’interno delle classifiche di Miglior compagnia aerea del mondo (secondo posto), Compagnia aerea più pulita (quarta posizione) e Miglior posto a sedere in first class. “Il rinnovo della collaborazione con Air New Zeland porterà tante novità nei prossimi cinque anni - commenta Roberta Sarain, sales and communications manager del vettore -. I voli in codeshare ci hanno consentito di migliorare e integrare il servizio offerto ai clienti. Stiamo spingendo molto sul mercato lo stop over a Singapore, in particolare il Changi Airport (che offre anche spa, piscine e giardini a tema) ha incrementato la sua offerta ai passeggeri con la recente inaugurazione del Jewel Changi Airport: un mall di 13 piani direttamente collegato allo scalo con tunnel. L’aeroporto, inoltre, per ‘ingannare’ l’attesa dello scalo propone tour gratuiti della città, voucher di 20 dollari da spendere in shopping e addirittura honeymoon cake”. s.f.