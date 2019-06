ArtCity 2019 prevede oltre 100 eventi a Roma e nel Lazio

24/06/2019 08:35

Dal 27 giugno al 16 settembre la città e numerosi siti in tutta la Regione ospiteranno rassegne d’arte, spettacoli, musica, teatro ed innumerevoli iniziative culturali

Partirà in questi giorni la 3° edizione di ArtCity 2019, la manifestazione realizzata dal Polo Museale del Lazio, l’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che per tutto il corso dell’estate fino al 16 settembre animerà i luoghi più importanti di Roma e del Lazio con oltre 100 eventi dedicati ad arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza ed audiovisivo.

Il pubblico potrà vivere in modo originale ed inusuale musei, abbazie, aree archeologiche e monumenti. Le due anime della manifestazione, l’approfondimento e l’intrattenimento, vivranno in città a Palazzo Venezia e a Castel Sant’Angelo. Palazzo Venezia ospiterà Conversazioni nella Loggia (27 giugno- 16 settembre) che comprenderà incontri dedicati ai grandi poeti italiani, all’architettura e all’arte mentre Castel Sant’Angelo ospiterà la rassegna Sere d’Arte (27 giugno-8 settembre), un appuntamento ormai fisso per l’estate romana, dedicato a grandi e piccini che vedrà anche la partecipazione anche dei jazzisti Dominic Miller, Kyle Eastwood, Giovanni Guidi e Aeham Ahmad. Anche I Bambini e ArtCity si terrà all’interno del Castello, un ciclo di sette spettacoli dedicati ai piccoli spettatori tra i 3 e i 10 anni. E poi ancora Il Castello si racconta, con quattro itinerari di visita dedicati alla scoperta del monumento e della sua storia millenaria, compresi i personaggi che lo hanno popolati, le leggende, le arti e le tradizioni che lo hanno accompagnato.

Il Polo Museale del Lazio ha programmato fuori dalla città di Roma ben 5 rassegne quest’anno: Palcoscenico (6 luglio- 14 settembre) che porterà musica e teatro in 23 siti del Lazio tra cui Viterbo, Civita Castellana e Vulci, Subiaco, Montecassino, Casamari, Palazzo Farnese a Caprarola e Villa Lante, Immaginario Etrusco (4 luglio- 7 settembre) a cui si affiancherà la mostra Gli Etruschi e le arti, con un fitto programma di musica, teatro, visite e laboratori per celebrare il 15° anniversario del riconoscimento UNESCO ai siti di Cerveteri e Tarquinia, Luci su Fortuna (13 luglio- 1 settembre) per scoprire il Museo Nazionale di Palestrina e il santuario della Fortuna Primigenia, Anfiteatro (12 luglio- 2 agosto) all’interno dell’area archeologica di “Casinum”, Mediterranea (18 luglio-24 agosto) che riscopre il mondo antico di Formia, Minturno e Sperlonga, con una rassegna dedicata alle parole e ai suoni del Mediterraneo. E poi Moduli Lunari (5 luglio- 5 settembre) che celebra i 50 anni dall’allunaggio e spazia da Roma a tutto il Lazio.

Il fitto calendario di appuntamenti ArtCity sarà completato anche da 3 mostre: Lessico Italiano. Volti e Storie del nostro paese, al Vittoriano, Bulgari. La storia, il sogno, a palazzo Venezia e a Castel Sant’Angelo, e infine Etruschi, maestri d’arte e di artigianato, a Cerveteri e a Tarquinia.