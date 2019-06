Campania-Ebtc: "Sinergie per valorizzare l'ospitalità"

24/06/2019 17:04

Luana Di Tuoro, segretario generale della Filcams-Cgil, è il nuovo presidente dell'Ente Bilaterale Turismo per il quadriennio 2019-2023

Luana Di Tuoro, segretario generale della Filcams-Cgil, è il nuovo presidente dell'Ente Bilaterale Turismo Campania (Ebtc) per il quadriennio 2019-2023. Di Tuoro è stata eletta, su indicazione delle organizzazioni sindacali, al termine dell'assemblea dei soci svoltasi venerdì scorso.

In rappresentanza della componente datoriale è stato eletto Ettore Cucari, presidente della Fiavet Campania-Basilicata, che per il quadriennio 2019-2023 ricoprirà la carica di vicepresidente dell'Ebtc.

L'assemblea dei soci, inoltre, ha individuato i nuovi componenti del comitato direttivo: si tratta di Costanzo Iaccarino per la Federalberghi Campania, Salvatore Trinchillo per la Fipe Campania, Mario Morra per il Sib, Domenico Iannazzone per la Faita, Ugo Buonanno per la Filcams-Cgil, Stefania Chirico e Marco Verde per la Fisascat-Cisl, Giuseppe Silvestro per la Uiltucs-Uil.

"Il turismo è e resta una delle principali risorse della nostra regione - sottolinea la neopresidente Di Tuoro -. Ciò impone all'ente di perseverare sulla strada della stretta collaborazione e della fruttuosa sinergia tra parte datoriale e organizzazioni sindacali in vista del rafforzamento e della valorizzazione del settore dell'ospitalità in Campania".

"L'impegno dell'ente - aggiunge il vicepresidente Cucari - continuerà a essere orientato verso la formazione dei lavoratori, a cominciare da quelli più giovani, con l'obiettivo di facilitarne l'inserimento nel comparto turistico".