Mare Italia, il dumping è una certezza

26/06/2019 15:15

Alcuni pensavano che le condizioni climatiche sfavorevoli del mese di maggio avessero ritardato la partenza delle vendite, ma questa era solo una falsa visione del problema, dice il ceo di Giroauto

Il mare Italia è in difficoltà, ma secondo Michelangelo Lurgi, ceo & founder di Giroauto Travel, si tratta di un problema le cui radici affondano nel passato: “Il mare Italia ha iniziato ad avere difficoltà già dall’anno scorso – afferma il manager - e quest’anno la cosa si è palesata da subito. Alcuni pensavano che le condizioni climatiche sfavorevoli del mese di maggio avessero ritardato la partenza delle vendite, ma questa era solo una falsa visione del problema. Il mare Italia è in calo per tutti – commenta il ceo -, ma spesso questo non viene evidenziato dai t.o. perché potrebbe essere visto come una perdita di forza”.

Il discorso, in realtà, è più ampio “ed è legato ai prezzi – spiega Lurgi - che sono molto al di sopra di quelli dei competitor Egitto, Turchia, Grecia”. Il turismo straniero si sta dirigendo sempre più verso queste mete, prosegue il manager, “lasciando in parte anche il mercato italiano, e quindi le strutture turistiche tricolori che vendevano all’estero stanno subendo perdite che devono colmare offerte last per gli italiani”.

Non solo, Lurgi ritiene che ci siano altre questioni da tenere presente: “La carenza di infrastrutture e trasporti adeguati in particolare nel Sud Italia, l’incapacità di avere un’adeguata politica di mobilità, l’incidenza del carico fiscale e delle aliquote Iva sulle prestazioni e sui servizi, il fatto che le località di mare italiane offrano pochi servizi alla clientela, mentre le destinazioni estere ne propongono una serie molto strutturate, il fatto che le strutture ricettive italiane siano sottodimensionate e i costi di funzionamento siano molto alti”. Non da ultimo “non abbiamo una adeguata politica di promo-commercializzazione del prodotto Italia sui mercati esteri”. Quindi si corre al last minute e al last second, con il dumping che non è un rischio, ma “una certezza e tanti sono i casi”. E qual è la posizione di Giroauto? “Offrire dei servizi aggiuntivi – risponde il ceo -, ma cercare di salvaguardare il prezzo”. E, pur in un quadro a segno meno, quali sono le mete richieste? “Tiene la Campania grazie alla Costiera Amalfitana, in calo il Cilento. Flessione più marcata per Calabria e Basilicata, regge la Puglia anche se in alcune località si avverte un calo anche vistoso, che era già stato evidenziato l’anno scorso”. n.s.