Il Tucano guarda al Sud Italia

25/06/2019 17:22

"Crediamo abbia grandi potenzialità inespresse", afferma il presidente Willy Fassio. Parte un lavoro di promozione nelle Regioni della Campania, Lazio e Puglia

Il Tucano Viaggi Ricerca guarda al mercato del Sud Italia. "Crediamo infatti che lo stesso abbia grandi potenzialità inespresse - afferma in una nota il presidente Willy Fassio -. La distanza geografica è sicuramente un elemento penalizzante ed è questo è il motivo che ci ha indotti ad iniziare un lavoro di promozione nelle Regioni della Campania, Lazio e Puglia".

Un compito che è stato affidato a Luigi Della Conte che vanta una ventennale esperienza con una straordinaria introduzione nei vari punti vendita che possono essere in linea con la filosofia e il prodotto del Tucano Viaggi Ricerca. "E’ un profondo conoscitore della rete agenziale della Campania, della Puglia e di Roma e Provincia e collaborerà con Tucano per la promozione del nostro prodotto nelle suddette aree. Luigi si sente molto carico per questo impegno e siamo certi farà un ottimo lavoro sul territorio".

Non è tutto, è, infatti, "allo studio una ulteriore risorsa per Milano e Lombardia, mentre le restanti Regioni italiane continueranno ad essere visitate da personale interno dell’operatore". Questa decisione, fa sapere il t.o, è stata assunta valutando il trend di crescita costante dei primi sei mesi del 2019.