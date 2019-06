Traghettilines.it lancia il contest che premia l’amicizia e regala una vacanza

25/06/2019 17:44

Il concorso #UnaVacanzaParadù mette in palio un soggiorno all'Eco Resort Paradù in Toscana

Traghettilines.it, sito di prenotazioni online per i traghetti di tutto il Mediterraneo, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Amicizia lancia il photo contest #UnaVacanzaParadù che mette in palio un soggiorno all'Eco Resort Paradù in Toscana.

Per partecipare è sufficiente pubblicare una foto con il proprio miglior amico, la propria combriccola o una foto che rappresenti al meglio la propria idea di amicizia, aggiungere l’hashtag #Traghettilines e pubblicarla sulla pagina Facebook “UnaVacanzaParadù” o sulle pagine Instagram o Twitter di Traghettilines.

Colui che avrà ottenuto il maggior numero di like verrà eletto vincitore in occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia, il 30 luglio, e potrà partire per una vacanza all'Eco Resort Paradù, nel cuore della Costa degli Etruschi. Un resort immerso nella pineta secolare, dove si alloggia in chalet oppure nelle lodge tents.