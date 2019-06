Trenord, sconti e convenzioni per scoprire Leonardo da Vinci e la Lombardia

29/06/2019 16:30

L’estate 2019 di Trenord si arricchisce con un’offerta dedicata a Leonardo da Vinci, con una proposta di sconti e convenzioni rivolta a chi viaggia in treno per visitare luoghi ed eventi legati al grande genio. L’iniziativa si aggiunge agli itinerari di “Discovery train", percorsi ideati dall’azienda ferroviaria per promuovere l’uso del treno nel tempo libero, alla scoperta della Lombardia.

Milano è la città in cui Leonardo ha soggiornato più a lungo e che celebra i 500 anni dalla sua morte con un palinsesto di iniziative lungo nove mesi, fino a gennaio 2020. Anche Trenord partecipa alla celebrazione con offerte dedicate non solo ai propri abbonati, ma anche a chi acquista un biglietto di corsa semplice o ai gruppi che preferiscono muoversi in treno. Presentando alla cassa dell’evento prescelto il titolo di viaggio Trenord (biglietto o abbonamento), si avrà diritto a uno sconto sull’ingresso.

Tanti gli sconti per chi viaggia con Trenord: per ragazzi e bambini la tariffa è scontata del 50% e i bambini che non hanno ancora compiuto 4 anni viaggiano gratuitamente. Le donne con più di 60 anni e gli uomini con più di 65 anni possono usufruire dello sconto del 20%. Ulteriori sconti dedicati a disabili, famiglie, gruppi e aziende sono disponibili sul sito trenord.it nella sezione dedicata alle agevolazioni.

E anche quest’anno Trenord nell’ambito dell’iniziativa “Discovery train” propone idee per gite fuori porta con itinerari che uniscono il treno a percorsi – a piedi o in bici – alla scoperta dei laghi, le montagne e i parchi della Lombardia: da tour in treno e battello sui laghi di Garda, Maggiore, di Como e d’Iseo – inclusa una passeggiata a Monte Isola e la visita alle ville lacustri – a una pedalata nel parco del Mincio o una visita nei centri storici delle più belle città della regione.

Tra le iniziative non mancano sconti per i grandi eventi della stagione e i luoghi del divertimento. Fra le proposte, i biglietti speciali che abbinano il viaggio in treno all’ingresso a Gardaland Resort e a un giro in bici nelle colline della Franciacorta e la degustazione in una cantina, o sconti per una visita e un giro in pista all’autodromo di Monza