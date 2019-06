Voihotels: menù Bio e km0

27/06/2019 12:56

Presso il Tanka Resort è stato aperto “Botanico”, ristorante specializzato

Voihotels, la catena alberghiera del Gruppo Alpitour con 18 strutture in Italia e all’estero, ha sempre investito su una proposta food di alto livello, con una costante ricerca di materie prime di qualità e un’attenzione alla tradizione gastronomica italiana. Oggi prosegue in questo percorso arricchendo ulteriormente l’offerta ristorativa con una gamma di proposte capaci di rispondere ad una domanda sempre più crescente di qualità identificata con il cibo biologico ed il km0.

D’altra parte i dati parlano chiaro: “Gli italiani sono sostenibili anche a tavola. Dove il 35% predilige alimenti a km zero e il 19% consuma alimenti biologici” (fonte: LifeGate, 4º Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile). Negli 11 hotel in Italia (Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria e Roma) i clienti trovano corner dedicati ai prodotti locali e alla filiera corta, inoltre i buffet dei ristoranti accolgono una maggior presenza di piatti vegetariani e vegani per offrire una maggior varietà per tutta la durata del soggiorno.

Presso il Voi Tanka Resort, resort a Villasimius in Sardegna, è stato aperto “Botanico”, ristorante specializzato in piatti bio, vegetariani, vegani e km0, con l’obiettivo di esaltare le eccellenze dialogando fortemente con il territorio. Ma trattare il tema food in modo responsabile significa anche farsi carico di offrire cibi e soluzioni adeguate a chi ha intolleranze alimentari e necessita di specifiche condizioni per poter godere appieno della propria vacanza anche quando si parla di ristorazione. Ecco perché tutte le strutture in Italia della catena VoiHotels sono certificate da Aic,

Associazione Italia Celiachia che ne garantisce i menù.