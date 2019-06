Moby, due new entry nel 2022

27/06/2019 16:04

Viaggeranno sulle rotte tra la Sardegna e la Penisola

Arriveranno nel 2022 sulle rotte tra la Sardegna e la Penisola due nuovi traghetti targati Moby, che saranno costruiti nel cantiere cinese di Gsi a Guangzhou per il gruppo Onorato. E' stata infatti siglata l'intesa per la realizzazione delle nuove navi merci-passeggeri (ro-pax), riporta Ansa. Le nuove unità navali, fa sapere un comunicato del gruppo, assommano tre primati a livello mondiale. Il primo relativo alle loro dimensioni: con una lunghezza di 237 metri per una larghezza di 32 metri e un tonnellaggio lordo di 69.500 tonnellate, con una capacità di trasporto di circa 2500 passeggeri e 1300 auto al seguito le nuove navi saranno le più grandi ro-pax operanti nel mondo. Il secondo relativo all'adozione di dotazioni anti-inquinamento con l'installazione di scrubber ibridi per abbattere le emissioni e la predisposizione per il passaggio dal carburante tradizionale al gas naturale. Il terzo riguarda i cantieri Gsi, impegnati per la prima volta a realizzare un traghetto a metà strada tra ferries e navi da crociera.