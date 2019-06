Osservatorio Oice, grandi città e distretti industriali detengono il mercato

28/06/2019 08:54

Un’offerta frammentata per un mercato da 800 milioni di euro, cui il Sud non riesce ad arrivare





Sono stati 421.503 i congressi e gli eventi in Italia nel 2018, segnando una crescita del 5,8% sull’anno precedente. Sono i dati dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (Oice) presentati dall’associazione Federcongressi&eventi.

Il questionario ha considerato 5.445 sedi in rappresentanza del 95% dell’offerta italiana che si presenta frammentaria, caratterizzata dal fatto che 8 città detengono il 50% delle strutture esistenti. In cima alla lista Roma, con 371 sedi, seguita da Milano con 257 e Firenze con 119. Ma lo studio del territorio ci dice che il Nord Italia detiene il 57,7% degli eventi con il 59,1% dei partecipanti, il 57,9% delle giornate e il 58,2% delle presenze.

Il Centro Italia detiene invece circa la metà di tutti questi parametri e il Sud e le Isole non arrivano a un quarto, nonostante, in prospettiva, sia maggiore il potenziale dei territori del Meridione che Istat fa ricadere all’interno de “la grande bellezza” quali attrattori. Inoltre, ci sono possibilità per territori emergenti, perché la vocazione culturale è definita anche dalla presenza di risorse immateriali che incorporano un elevato valore intangibile come artigianato ed enogastronomia.

Discorso a parte per gli eventi internazionali che prediligono il Centro Italia probabilmente per Roma, ma anche questi sono in calo. Per ora gli eventi sono soprattutto nei distretti industriali del Nord e provengono dai territori limitrofi.

La maggioranza sono realizzati in alberghi (86%) e centri congressi, ma per la prima volta emergono arene e teatri che producono spettacoli brandizzati (non spettacoli generici per un pubblico aziendale). Tuttavia, l’8% del mercato appartiene alle sedi che hanno più di 5000 posti.

Ci sono stati più di 100 eventi al giorno nel 2018 per un totale di 28.368.815 partecipanti che hanno portato 42.319.349 presenze. I congressisti in Italia hanno speso 800 milioni di euro. Sicuramente la crescita totale, rispetto al 2017, non è significativa, ma gli eventi aziendali mostrano un incremento costante (lanci di prodotto, convention, meeting, incentive) costituendo il 65,5% degli eventi dello scorso anno con una crescita di più di 10 punti rispetto al 2015. Integrando la ricerca Oice con i dati della Banca d’Italia si può inoltre rilevare che la crescita degli stranieri che soggiornano in Italia per un congresso è stata del 13% nel 2018.

Alessandra Albarelli, presidente Federcongressi&eventi ha fatto osservare che è giunta l’ora di fare sistema tra mondo imprenditoriale e delle istituzioni “per presentare la destinazione come un cluster complessivo. L’osservatorio è un’occasione importante di analisi – ha affermato la presidente - ci accorgiamo che le aziende della meeting industry rappresentano un connettore tra diversi comparti in grado di divenire un motore di sviluppo per il territorio”. La presidente ha invocato l’internazionalizzazione chiedendo alle aziende di cercare, in base ai dati, di pianificare, inserendosi nelle attività dell’Enit e del Convention Bureau Italia concordando iniziative e strategie sui mercati internazionali.

Quanto alle disparità territoriali è intervenuto Paolo Novi, membro di CB Italia e CB Roma e Lazio. “La mappa delle disparità territoriali è un mappa che mi fa orrore, dobbiamo recuperare la normalità, e fare uno sforzo di complicità tra pubblico e privato, perché è giusto che i privati diventino una locomotiva lì dove c’è un’urgenza, ma poi bisogna poter pianificare, e l’accessibilità è un tema fondamentale per il Sud”. l.s.