La Puglia investe sull'accoglienza turistica

28/06/2019 12:07

Sono 28 i comuni che hanno ottenuto i finanziamenti per il potenziamento e la qualificazione della rete regionale degli infopoint

Sarà un’estate “accogliente” anche quella del 2019 per il turismo in Puglia. La Sezione Turismo dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria a seguito dell’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni titolari di Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale per la realizzazione di interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento, con l’intento di garantire ai turisti una maggiore qualità ed omogeneità dei livelli dei servizi offerti al pubblico già a partire dal 12 luglio e fino al 31 ottobre.

La distribuzione territoriale dei comuni è la seguente: su 28 comuni finanziati, 4 sono in provincia di Bari, 3 nella Bat, 6 nella provincia di Brindisi, 2 in quella di Foggia, 3 nella provincia di Taranto e 10 in quella di Lecce.

A questa finestra temporale ne seguirà una seconda relativa al calendario di eventi da proporre nel periodo natalizio.

“Continua l’investimento della Regione per migliorare la qualità dell’accoglienza turistica in Puglia, in cui particolarmente importante è la funzione dei comuni. E dunque i servizi informativi erogati in vario modo, compresi gli infopoint. Noi abbiamo voluto anche quest’anno aiutare i comuni a potenziare i loro servizi, in modo da offrire più personale, orari prolungati, e la conoscenza di lingue straniere. Non possiamo ovviamente sostenere tutti gli infopoint, ma con il bando siamo riusciti a finanziare l’impegno dei 28 comuni che hanno scelto di investire sugli infopoint anche con un loro co-finanziamento – commenta l’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone -. Oggi la rete degli info post della Puglia conta oltre 100 infopoint a regime e già nei tre precedenti avvisi di Pugliapromozione del 2016, 2017 e 2018 sono stati tanti i Comuni che gestiscono infopoint turistici che hanno potuto qualificare e ampliare l’accoglienza".

A detta dell'assessore è "molto importante il rilevamento informatizzato dei dati sull’affluenza e sull’indice di gradimento che ci consentono attraverso gli info point di continuare a migliorare l’accoglienza della Puglia tutta, in modo che ciascuno si impegni per fare la sua parte”

Gli interventi di qualificazione e potenziamento ammessi dall’avviso pubblico comprendono il prolungamento degli orari di apertura; l’introduzione di figure professionali con competenze specifiche; l’adozione di badge e divise dal layout coordinato; la realizzazione di attività di animazione on-site (ambientate nei locali stessi degli Info-Point turistici o negli spazi immediatamente attigui); per le quali questa volta sono state ammesse anche le spese di coordinamento dei progetti. E infine il rilevamento informatizzato dei dati sull’affluenza e sull’indice di gradimento.