Mediterraneo T.O. acquisisce il marchio Frase Viaggi

01/07/2019 08:33

Nuovo colpo di mercato per Aleksander Bibe che si aggiudica il tour operator storicamente noto per la destinazione Croazia e penisola balcanica

Nuovo colpo di mercato per Aleksander Bibe, amministratore di Mediterraneo T.o. Il marchio Frase Viaggi, tour operator storicamente noto per la destinazione Croazia e penisola balcanica, è stato acquisito dall'operatore. A seguito dell'operazione entra a far parte della famiglia Mediterraneo-Tuttomondo, nel turismo dal 1978, un altro tassello del prodotto su misura.

Frase Viaggi, nata nel 1993 è stato fondato sulle radici di 26 anni di precedente esperienza nel medesimo settore ed è stato, all’epoca, uno dei pochi a credere nella rinascita turistica dei Paesi facenti parte della ex Jugoslavia.

"Competenza, serietà, correttezza, unite ad agilità e flessibilità del team operativo, ne hanno fatto una realtà vivace e ben presente nel mondo delle agenzie di viaggi - fa presente una nota dell'operatore -. La programmazione e le offerte speciali sono disponibili sul sito fraseviaggi.it

ed il nostro personale è a disposizione per fornire l’assistenza necessaria alle richieste di soggiorni, tour, crociere, traghetti, pacchetti benessere. Un grade ringraziamento al perfezionamento della trattativa va all'ex titolare di Frase Viaggi, Sergio Levantino, la cui serietà e conoscenza dimostrata in tutti questi anni, ci hanno spinto a continuare il suo lavoro con passione e professionalità", afferma Aleksander Bibe.