Tui Group inaugura la prima struttura italiana a Pizzo

01/07/2019 08:54

Fiavet ha raggiunto un accordo commerciale per la vendita dei prodotti del gruppo, che vuole replicare in Calabria il successo del Robinson Club Apulia di Ugento

Tui Group ha deciso di portare in Italia l'innovativa formula del “Tui Magic Life”, inaugurando nello scorso weekend la prima struttura italiana a Pizzo, in Calabria, proprio lì dov'era, sino ad un anno fa, il Club Med.

Fiavet ha raggiunto con Tui Group un accordo commerciale, siglato all'indomani di un meeting che si è tenuto a maggio in un'altra struttura del colosso internazionale, il Robinson Club Apulia di Ugento. "Grazie a questo accordo – afferma Piero Innocenti, vicepresidente nazionale vicario della Fiavet e presidente regionale pugliese, offriamo alle nostre agenzie la possibilità di offrire ai clienti strutture di prestigio ed esperienze. Come quelle che si respirano al Tui Magic Life di Pizzo".

"Tui Magic Life – afferma Mario Mauro, amministratore delegato del gruppo Tthi (Tui Turistico Hotel Italia), nonché amministratore delegato del Robinson Italia Spa – porta con sé l'esperienza che abbiamo accumulato con il Robinson. Innanzitutto l'all inclusive, non solo nel food and beverage, ma anche nell'intrattenimento e nelle attività sportive. L'all inclusive rompe gli equilibri: vuol dire avere massima libertà, dimenticare per qualche giorno la carta di credito in valigia. E poi, Tui Magic Life è eccellenza dei servizi, qualità della cucina internazionale, grandi spazi, natura, mare a cinque minuti di percorso dal centro della struttura, animazione curata da professionisti provenienti da ogni parte del mondo, persino dall'Australia. Sono certo, insomma, che le agenzie di viaggi sapranno proporre bene questo prodotto anche sul mercato italiano".

Mauro rivela che il 90% dei clienti, è abituale, cioè conferma la prenotazione al Robinson Club di Ugento. "E' il risultato di politiche che puntano sulla massima qualità e sul massimo comfort. La nostra struttura di Pizzo replicherà questi successi".

Il Tui Magic Life di Pizzo, diretto da Paolo Manzoni, è una struttura dedicata principalmente a famiglie con bambini e a coppie. Per queste ultime è prevista l'esclusiva area Private Lodge a partire dai 16 anni con piscina privata, ristorante, ristorante gourmet e bar. Ha 641 camere, 5 ristoranti e 4 bar, uno dei quali aperto 24 ore al giorno.

Il club offre programma di fitness con zumba, fat burning, Hiit e step aerobic. L’impianto è adatto agli appassionati di ciclismo, tennis e pallavolo. Il club dispone di 11 campi da tennis (erba e sabbia), tre campi da beach volley e una notevole offerta ciclistica con tour 6 giorni a settimana. Sono a disposizione anche una palestra fitness e un impianto per il tiro con l’arco. Le piscine sono tre, una l'area Spa e wellness.

E' prevista l'animazione per i piccoli a partire dai 3 anni. La spiaggia di sabbia fine è dotata di beach bar e separata dal club soltanto da una pineta incontaminata.

"Oggi non festeggiamo solo l’apertura del nostro primo club in Italia – afferma l’amministratore delegato Tui, Andreas Pospiech -, ma anche una pietra miliare nel nostro percorso di crescita. Pochi giorni fa, anche i nostri colleghi hanno avviato tre nuovi Tui Magic Life Club in diversi Paesi del mondo. Con la nostra offerta all inclusive completa siamo pronti a crescere ancora", promette il manager.