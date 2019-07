MarinoBus, più linee e più collegamenti

01/07/2019 14:19

Basilicata e Campania più vicine al Centronord, cresce l’hub di Bologna e migliora il servizio agli utenti





Da Marino, azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma, arriva una nuova linea diurna che collegherà la Campania (Salerno, Caserta e Napoli) con Roma, Firenze, Bologna e Milano (fermate di San Donato 1 e Lampugnano), con il conseguente raddoppio delle corse da e per quelle destinazioni.

È questa una grande opportunità anche per i viaggiatori che partono dalla Basilicata (o che vi arrivano), dato che tali collegamenti avranno Policoro come capolinea meridionale e serviranno anche le fermate di Scanzano Jonico, Metaponto, Bernalda, Pisticci, Ferrandina Stazione, Salandra e Grassano Scalo in provincia di Matera nonché il capoluogo Potenza.

Inoltre - grazie all’hub di Bologna e alla possibilità di interscambio - i passeggeri in partenza dal Sud potranno raggiungere ancora più agevolmente centinaia di destinazioni della rete MarinoBus nel resto d’Italia e non solo. E, ovviamente, viceversa.

I passeggeri beneficeranno degli elevati standard di qualità e comfort tipici di MarinoBus: bus di ultima generazione dotati di allestimenti interni di alto livello, poltrone Xxl, grande spazio tra i sedili, presenza di poggiapiedi, wifi gratuito, supporto ricarica veloce per dispositivi mobili e possibilità di viaggiare con due bagagli, uno in stiva e uno a mano sul bus.

L’alto livello di servizio è, infatti, il tratto distintivo di MarinoBus che, per soddisfare le aspettative crescenti dei propri clienti in Italia e all’estero, investe costantemente nell’ammodernamento della propria flotta come testimonia il recente acquisto di ben 22 autobus a due piani S 531 Dt della Setra, azienda tedesca leader nel settore.

“Erogare un servizio sempre più completo, comodo ed efficiente significa anche aumentare la capillarità e la frequenza dei collegamenti in modo da essere sempre più vicini agli utenti e alle loro esigenze” - spiega Gerardo Marino, Amministratore Unico di Marino Bus. “È solo così che possiamo continuare a guadagnarci la stima e la fiducia dei nostri passeggeri. Ed è per questo che quotidianamente ci impegniamo, come azienda, a rendere concreto questo proposito con l’inaugurazione di un numero sempre maggiore di linee, fermate e corse”.