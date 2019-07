Mistral, la novità in catalogo è la Corea del Nord

01/07/2019 17:53

Per la prima volta il brand di Quality group propone un itinerario che si snoda lungo le due Coree, la ricca Sud e lo Stato totalitario più assoluto al mondo

Può essere definito “il viaggio dei viaggi” perché non esiste oggi al mondo una realtà comparabile alla Corea del Nord. Ma non si può capire la Corea se se ne visita solo una parte ed è così che Mistral tour, brand di Quality group, ha creato un itinerario di viaggio che si snoda lungo le due Coree.

Fino a settant’anni fa erano una sola nazione. Oggi la Corea del Nord è lo stato totalitario più assoluto al mondo e da poco il Paese si affaccia al turismo offrendo un’esperienza di scoperta sicuramente insolita. Dall’imponente capitale Pyongyang, ai monumenti e opere dedicate ai Grandi Leader, dalle riserve naturali a beni patrimonio Unesco, dalla bellezza naturale delle colline, delle montagne, fino ai laghi e al mare sono tante le opportunità per visitare la Corea del Nord.

La Corea del Sud, invece, si presenta con bellissime sfaccettature: la capitale Seoul, che non è solo patria della tecnologia ma anche culla dell’antichità, con tracce delle dinastie regnanti, una natura rigogliosa, composta da montagne e mare, e con patrimoni Unesco.

La proposta di Mistral parte con voli da Milano e da Roma su Pechino, dove si ritira il visto d’ingresso in versione originale. Si parte poi alla volta di Pyongyang, dove si trascorrono tre notti, per una visita approfondita della Capitale a seguire una notte a Kaesong e una notte a Myoyangsan. Si prosegue in treno verso la Manciuria, pernottando a bordo. Da lì ci si imbarca sul traghetto che porta a Incheon, nella Corea del Sud. Nella quarta economia asiatica si rimane cinque notti, scoprendo la selezione di luoghi ed esperienze più rappresentativi del Paese.

Mistral Tour ha creato un itinerario individuale che prevede la visita delle due Coree evitando il doppio passaggio da Pechino, punto di interscambio per varcare i confini, facendo approcciare la Corea del Sud in modo diverso, con collegamenti via mare da Dandong.