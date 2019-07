Volotea inaugura la rotta Bari-Marsiglia

06/07/2019 10:15

Il vettore collega lo scalo barese al sud della Francia due volte alla settimana, ogni lunedì e giovedì

Volotea ha inaugurato il nuovo collegamento da Bari alla volta di Marsiglia, operato due volte alla settimana, ogni lunedì e giovedì.

Inoltre, dopo il ripristino del collegamento da Bari verso Santorini ad aprile, il vettore ha riattivato nelle scorse settimane i collegamenti estivi dagli aeroporti pugliesi verso numerose destinazioni: da Bari si torna a volare verso Olbia, Atene, Corfù, Skiathos, Palma di Maiorca, Creta, Kos, Ibiza, Dubrovnik, Zante, Rodi, Mykonos e Preveza – Lefkada. Da Brindisi, invece, si torna a volare verso Venezia e Genova.

“Grazie a questa nuova rotta, puntiamo ad amplificare il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Bari e visitare la Puglia, sostenendo e rafforzando così l’economia locale. Grazie al ripristino delle rotte estive verso Sardegna, Grecia, Spagna e Croazia, i passeggeri baresi potranno scegliere tra moltissime destinazioni, una più affascinante dell’altra. Inoltre, da Brindisi ripartono proprio in questi giorni i collegamenti verso Genova e Venezia, due città italiane ricche di storia, arte e paesaggi mozzafiato”, ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.

"Siamo certi che il nuovo collegamento costituisca un prezioso supporto allo sviluppo delle relazioni tra due aree economiche dinamiche e sedi di importanti centri portuali. Questo volo, perciò, può rivelarsi un’interessante occasione di crescita dei flussi, sia incoming sia outgoing, e favorire l’ulteriore crescita della componente internazionale di linea che, in modo sempre più consistente, incide sul traffico aereo in Puglia”, ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti.

Il vettore offre rispettivamente a Bari e a Brindisi 411mila e 16.200 posti e, dal 2012, ha trasportato in Puglia 1,5 milioni di passeggeri. Durante l’estate 2019, Volotea collegherà Bari con 19 destinazioni, 17 esclusive, 5 in Italia - Venezia, Verona, Palermo, Catania e Olbia - e 14 all’estero - Marsiglia (novità 2019) in Francia, Ibiza e Palma di Maiorca in Spagna, Dubrovnik in Croazia e Atene, Corfù, Creta, Kos, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia. Da Brindisi, sarà possibile decollare, invece, verso due mete domestiche, Genova e Venezia.