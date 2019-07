Ospitalità del futuro: Italia terra di opportunità, ma con gap strutturali

03/07/2019 16:48

L'albergo nelle città diventa "un luogo di incontro, di co-working di esperienza e va spiegato bene, anche se ci stiamo già evolvendo in questa direzione", osserva Magda Antonioli

"Consolidamento della realtà del turismo italiano, cioè rafforzamento, in particolare sul fronte delle risorse umane, dove siamo cresciuti in modo un po' disorganizzato e sugli investimenti. Abbiamo la necessità di una domanda sempre più qualificata e quindi anche di un dscorso in rapporto ai prezzi. Poi c'è il tema della stagionalità e il confronto con altri Paesi quali Baleari e Canarie rispetto alla stagionalità di Sicilia e Sardegna". Sono questi gli aspetti principali sui quali dobbiamo investire, commenta a Guida Viaggi Magda Antonioli, docente della Bocconi ed esperta di economia del turismo, a margine della prima parte dell'evento “Le sfide per l'ospitalità del futuro: Investimenti, innovazioni, ispirazioni”, in corso oggi a Milano organizzato da Confindustria Alberghi e Università Bocconi, alla quarta edizione. La sessione del mattino ha aperto una finestra sugli scenari macroeconomici in relazione alla Ue e non solo ed ha visto salire sul palco esponenti della finanza e dell'hotellerie per tracciare le linee guida del futuro, con un focus particolare sul nostro Paese, mercato strategico per diverse realtà di investimento, con alcune lacune che da sempre lo caratterizzano.

Finanza, alberghi, investimenti, rigenerazione urbana, soluzioni di design e nuovi format i temi che gli esperti, provenienti dall’ambito pubblico e privato, hanno affrontato nel corso degli interventi. Nella mattinata realtà italiane ed internazionali hanno posto l’attenzione sulle opportunità di sviluppo attraverso i fondi di investimento immobiliari mentre un panel di aziende alberghiere ha presentato modelli di business diversificati.

"L'obiettivo è far incontrare le diverse anime della filiera e della ricettività - ha sottolineato Giorgio Palmucci, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - anche per conoscere nuovi modelli di hotellerie per soddisfare le esigenze di turisti che vengono da varie parti del mondo con esigenze, aspettative e ricerca di esperienze diverse".

Sono le tre "i" quindi a fare da filo conduttore tra "investimenti, innovazioni e ispirazioni". Partendo da alcuni punti fermi quali la riqualificazione delle infrastrutture alberghiere italiane, andando a colmare quel gap di qualità e supportare la aprte della fornutra dei servizi, cioè la crescita dei gestori - ha affermato Cdp -. Questi due effetti combinati sono l'elemento principale e necessario perchè il settore cresca". Parlando del mercato italiano, "che è molto frazionato", mostra "una crescita degli operatori, un processo di consolidamento, si vedono molte realtà minori che stanno crescendo, magari sono focalizzate su segmenti, il che è un aspetto positivo perchè vuol dire che ci sono eccellenze in Italia che possono essere valorizzate".

L’Italia è per Fosun International terra di opportunità, "il Paese ha tutto ciò che serve, basta solo farlo funzionare", è stato detto oggi durante l'evento. La ricerca delle strutture è orientata su beach resort e di montagna, però il basket degli immobili necessita di un rinnovamento, ma c’è ottimismo sul futuro del settore.

Anche Club Med conferma la posizione strategica dell’Italia nei suoi piani di sviluppo e di investimento, annunciando 4-5 progetti da qui a 5 anni.

Uno scenario dove "anche i territori - osserva Antonioli - hanno un ruolo molto importante, nessuno va per dormire in un albergo, ma per quello che si vive sul territorio, la tecnologia è un alleato e vedremo poi il ruolo delle piattaforme". In tutto ciò l'albergo nelle città diventa "un luogo di incontro, di co-working di esperienza e va spiegato bene senza nulla togliere agli altri asset turistici". Sono delle modalità nuove per il nostro mercato, anche se "già ci stiamo evolvendo in questa direzione, basti dire che la stessa spiaggia non è più mare, ma è più intrattenimento, così come la montagna senza neve". s.v.