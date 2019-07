Guerra ricettiva in Toscana, Federalberghi chiede sostegno

05/07/2019 14:05

Dai dati dell'assessorato risulta il calo di 200 hotel tra il 2010 e il 2018

Dal 2010 al 2018 il numero dei posti letto in Toscana è cresciuto del 9,1% passando da 520.000 circa a oltre 565.000. Ma se da un lato il numero delle imprese è cresciuto molto di più, dall’altro lato la dimensione media di ogni struttura è scesa da 39 a 35 posti letto. Sono i dati emersi dal report stilato dagli uffici regionali dell’Assessorato alle attività produttive e turismo della Regione Toscana sull’accoglienza regionale dal 2010 al 2018.

Nel settore alberghiero diminuiscono fortemente gli alberghi a 1 e 2 stelle (-15% e -19% rispettivamente); diminuiscono di quasi 100 strutture anche gli alberghi a 3 stelle (-6,8%); questa diminuzione non viene compensata né dall'aumento dei 4 stelle (23 strutture in più pari al 5%) né dall'aumento dei 5 stelle (19 strutture in più pari al +37,3%) che testimoniano un bel rapporto con una domanda di livello alto e lusso. Complessivamente nel periodo 2010/2018 il numero degli hotel diminuisce di quasi 200 strutture passando da 2732 a 2538.

“Se da un lato è cresciuto il turismo, dall’altro è cresciuta anche la competitività tra le diverse tipologie ricettive. Non sempre questa competitività è però all’insegna dell’applicazione delle medesime regole, come dimostra il fenomeno crescente delle locazioni turistiche brevi. La Regione Toscana deve interpretare questo segnale e individuare gli strumenti necessari per favorire lo sviluppo del settore alberghiero nel nostro territorio. Preso atto che i settori extralberghiero, agrituristico e delle locazioni brevi, in questo momento, godono del favore del mercato, dobbiamo riuscire ad intervenire in maniera tempestiva sul settore alberghiero con misure nuove, che coniughino spinta all’innovazione, alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle professionalità che operano nel settore”, – commenta il presidente di Federalberghi Toscana, Daniele Barbetti.

Federalberghi Toscana auspica fortemente che nella pianificazione dei prossimi fondi strutturali europei assegnati alla Regione Toscana siano individuate misure dedicate.