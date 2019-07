Expedia Group sposa la tecnologia con il turismo

08/07/2019 14:59

Il know-how digitale e gli strumenti online dell’ota al servizio degli albergatori nelle destinazioni italiane meno popolari



Expedia Group ha come obiettivo principale quello di supportare gli alloggi partner fornendo loro un’ampia gamma di strumenti pensati per aumentare l’efficienza digitale, specialmente nelle località meno popolari d’Italia.

Grazie all’impegno e alle recenti tecnologie di Expedia Group, nel nostro Paese sono stati mantenuti e raggiunti importanti risultati: principali città italiane come Roma, Milano e Torino sono state tra le destinazioni più visitate dai viaggiatori nel periodo da gennaio a marzo 2019. La domanda domestica di turismo verso queste città metropolitane italiane ha registrato un vero e proprio boom, specialmente per Milano, che ha mostrato il più alto aumento della domanda rispetto alle prime due città.

Allo stesso tempo, la domanda nazionale di turismo verso le aree meno popolari d’Italia ha raggiunto risultati inaspettati, rivelando una miriade di nuove città che stanno guadagnando un’attenzione sempre più forte da parte dei viaggiatori italiani. La tecnologia, infatti, aiuta le strutture alberghiere locali a sfruttare dati come il numero delle notti, la durata del soggiorno, la revenue e il profitto, evidenziando - al tempo stesso - valori come l’autenticità locale e l’unicità di queste destinazioni emergenti.

Questo è quanto confermano anche i dati di Expedia Group, che evidenziano una crescita della domanda di circa il 20% nelle regioni dell'Emilia e delle Marche, attorno al 30% anno su anno per il Golfo dei Poeti (Liguria), quasi il 15% anno su anno per la regione Lazio e attorno al 5% su base annua per l'affascinante area del Salento, in Puglia, nel primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa tendenza delle destinazioni emergenti è confermata anche dall'Istat, che ha evidenziato, come nel 2018 regioni come l'Emilia-Romagna e la Puglia siano state le destinazioni più popolari durante la stagione estiva. Ma il nostro meraviglioso Paese, come confermano i dati di Expedia Group, è ricco di altre destinazioni emergenti, sempre più apprezzate dai turisti, come il Golfo di Orosei, San Vito Lo Capo, la Costa del Cilento, la Riviera Veneta, l'incantevole borgo di Taormina, la zona del Lago di Garda, ma anche Napoli e Palermo.

Le tecnologie dell’ota consentono di guidare la domanda verso queste destinazioni secondarie, contribuendo a livellare il campo di gioco tra attori più grandi e più piccoli del settore. Il grande progetto che Expedia Group ha realizzato con Regione Puglia ne è un esempio concreto: attraverso il lancio del portale Puglia.expedia.it, una dimostrazione di come l'azienda sia localmente rilevante a livello globale che sottolinea l'impegno di Expedia Group nell'aiutare e supportare l'attività locale sulle sue piattaforme e canali.