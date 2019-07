Go On Italy: in arrivo nuove sezioni in collaborazione con le adv

10/07/2019 11:22

Il portale amplia le proposte relative a Veneto, Sicilia e Liguria. Presto anche la vacanza in camper e Selection con i migliori ristoranti, alberghi, agriturismi e non solo



Go On Italy è il portale di incoming dedicato all’Italia, pensato per chi alla vacanza richiede originalità e charme e ama un turismo esperienziale che coniughi arte, cultura, natura e tradizioni enogastronomiche. Collabora con numerose agenzie di viaggi specializzate in proposte local che valorizzano la singola regione e le sue eccellenze.

Di recente sono state ampliate le proposte relative a Veneto, Sicilia e Liguria e sono stati inseriti pacchetti realizzati grazie alla collaborazione con Cna Turismo e Commercio che vede nel portale uno strumento fondamentale per la diffusione del turismo esperienziale e per valorizzare le micro realtà territoriali.

Grazie alla collaborazione con le più importanti associazioni di camperisti e con adv specializzate sul tema, a breve il portale aprirà anche una sezione destinata alla vacanza in camper e, di conseguenza, ad un’Italia inedita.

Il cliente può scegliere la sua meta ideale direttamente sul sito e recarsi in agenzia di viaggi. Per ogni zona geografica sono stati studiati pacchetti tailor made dedicati all’enogastronomia, alla cultura, all’arte, all’ambiente, allo sport, alle famiglie con bambini, agli anziani, al turismo religioso ed esperienziale.

Realizzato in 8 lingue il sito goonitaly.com non riguarda solo la vendita dei pacchetti e dei servizi turistici, ma include anche una parte informativa che lo rende il principale motore di ricerca dedicato all’Italia. La sezione Wiki, infatti, fornisce le informazioni utili sulle diverse aree geografiche del Paese, incluse quelle meno note. Ogni tour operator può implementare il portale inserendo notizie, curiosità e dettagli, anche poco conosciuti, ma di interesse turistico, sulla regione di appartenenza per creare un quadro dell’Italia completo e fornire un servizio in più alla clientela.

Nei prossimi mesi Go On Italy creerà la sezione Selection dove saranno inclusi i migliori ristoranti, alberghi, agriturismi, autonoleggi, la selezione verrà fatta dagli stessi agenti di viaggio che segnaleranno le eccellenze del territorio e quanti risponderanno a determinati parametri, non forzatamente legati ad una fascia di costo top di gamma.