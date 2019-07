Satispay, oltre 200 gli stabilimenti balneari convenzionati

10/07/2019 11:58

Il servizio consente inoltre di pagare con il proprio smartphone all'interno di locali e supermercati ed è attivo in tutte le province, toccando in particolare le coste più attrattive tra cui quelle di Liguria, Emilia Romagna e Puglia



Non solo un portafogli elettronico sul proprio smartphone, Satispay è una vera e propria community dove poter trovare oltre 700 utenti e i luoghi più smart dove fare la spesa, fare shopping, consumare e pagare, senza necessità di contanti e monetine.

Grazie alla rete di esercizi commerciali aderenti al servizio, distribuiti dal nord al sud Italia in tutte le province e toccando in particolare le coste più attrattive (dalla Liguria scendendo in Toscana, per arrivare alla Puglia e risalire fino all’Emilia Romagna e il Veneto), con Satispay è possibile pagare con lo smartphone in città, al mare o in spiaggia negli oltre 200 stabilimenti balneari convenzionati.

Per accedere al servizio è sufficiente aprire l’applicazione e scegliere tra gli esercizi commerciali (ristoranti, bar, negozi, alberghi) divisi per categoria e presenti nelle vicinanze. Grazie alla geolocalizzazione, infatti, Satispay riesce a individuare la posizione degli utenti e mostrare così i negozi convenzionati presenti nei dintorni.

"E attraverso il Cashback, il rimborso istantaneo di una percentuale della spesa effettuata, la convenienza si porta in vacanza: un vantaggio sia per i consumatori, che risparmieranno sugli acquisti effettuati, che per i negozianti, che avranno una possibilità in più per conquistare i turisti e fidelizzare i propri clienti", fanno sapere dall'azienda.