FlixBus: aumentano i passeggeri verso destinazioni religiose

10/07/2019 12:42

Solo nei primi sei mesi del 2019 le persone in viaggio verso Assisi, San Giovanni Rotondo e Loreto sono triplicati rispetto al 2018

Se l'ultima indagine dell'Istituto nazionale ricerche turistiche parla di un turismo religioso che pesa sull’economia nazionale per l’1,5% sul totale dei flussi turistici, per un totale di 5,6 milioni di presenze turistiche (di cui 3,3 milioni di presenze straniere e 2,3 milioni di presenze legate al mercato italiano), anche FlixBus ha segnalato un incremento delle prenotazioni verso le mete del turismo religioso nazionale. Solo nei primi sei mesi del 2019, infatti, i passeggeri in viaggio verso Assisi, San Giovanni Rotondo e Loreto che hanno utilizzato il servizio bus low cost sono triplicati rispetto al 2018.



E FlixBus collega diverse destinazioni che interessano questo genere di segmento turistico. In Italia, oltre a Roma, raggiungibile da oltre 200 città nazionali e internazionali quali Palermo, Catania, Cosenza, Bari, Salerno, Firenze, Bologna, Verona, Innsbruck e Parigi, è possibile visitare anche Assisi - con partenze da, tra le varie, Lecce, Termoli, Civitanova Marche, Siena, Bolzano e Monaco di Baviera -, San Giovanni Rotondo (raggiungibile da città come Agrigento, Enna, Crotone, Sibari, Isernia, Modena e Bologna) e Loreto, con partenze da Roma, Fiumicino e Ciampino.



Per chi, invece, desidera organizzare un viaggio di gruppo dedicato, la rete low cost offre opportunità di noleggio autobus per viaggi in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Un servizio che segue un'ulteriore trend che è il noleggio per comitive legate al turismo culturale e ai grandi eventi. "Senza contare che, secondo quanto sostenuto dalla stessa ricerca, un mezzo come l’autobus si sostituisce a circa 30 vetture su strada, emettendo dunque meno gas inquinanti e confermandosi così come il mezzo più sostenibile per viaggiare", ha dichiarato Jochen Engert, Ceo di FlixBus.