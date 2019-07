Demanio: partono le maxi dismissioni

19/07/2019 10:45

Pubblicati tre bandi nazionali per la vendita di 93 immobili, per un valore complessivo di 145 milioni di euro a base d'asta

Parte il piano di maxi dismissioni da parte del Demanio. Come si legge su fonti di stampa, sono stati pubblicati tre bandi nazionali per la vendita di 93 immobili "importanti e di pregio per un valore complessivo di 145 milioni di euro a base d'asta", è quanto spiega l'Agenzia del Demanio in una nota ripresa da Ansa.

Guardando nel dettaglio, tra le opportunità di investimento, ci sono alcune ex caserme in Friuli Venezia Giulia e a Venezia; un ex convento in Piemonte; una villa vista mare in Liguria, ma anche appartamenti e un loft sui Navigli a Milano, in portfolio ci sono palazzi storici a Piacenza e a Bologna, una villa antica nelle campagne di Firenze, locali commerciali a Piazza del Campo a Siena.