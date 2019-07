Wizz Air, decolla il Torino-Chisinau

19/07/2019 14:10

La compagnia low cost dell’Europa Centro-orientale Wizz Air ha annunciato l’espansione del proprio network da Torino con una nuova rotta per Chisinau, in Moldova. La novità rappresenta il quarto collegamento low fare da Torino, che si aggiunge ai voli per Varsavia, Bucarest e alla new entry Torino-Cracovia, attiva dal 3 agosto.

Il volo Torino-Chisinau verrà operato a partire dal 21 dicembre prossimo con frequenza bisettimanale (martedì e sabato) con uno dei nuovi aeromobili Airbus A320 da 180 posti. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia e sull'app gratuita con tariffe a partire da 24,99 euro (sola andata, incluse tasse e oneri).

Wizz Air continua così ad ampliare la propria presenza sullo scalo di Torino, il cui network conta oggi quattro destinazioni: il volo per Bucarest, la cui frequenza è stata aumentata a trisettimanale da fine maggio; il nuovo collegamento annuale con Cracovia, operato ogni martedì e sabato; il volo invernale per Varsavia da gennaio a marzo 2020 e ora anche il nuovo volo per Chisinau. Un collegamento, quest'ultimo, che servirà la comunità della Moldova, che in Piemonte conta circa 9mila residenti, oltre al traffico business e leisure.