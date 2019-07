Mode dell'estate: spopolano gli ingressi in spiaggia scontati

23/07/2019 16:20

Secondo i dati Groupon le richieste maggiori sono quelle vicino a Roma, seguite dal Litorale Toscano e dal Cilento

L'ultima moda per le vacanze estive all'insegna del risparmio spopola sul web: lo confermano i dati di Groupon, secondo cui le spiagge vicine a Roma si aggiudicano la palma delle più richieste, con oltre 3.000 ingressi venduti per il segmento stabilimenti balneari, seguite da quelle del litorale toscano con circa 1.400 voucher venduti e del Cilento con 800 acquisti. Con stupore, la grande esclusa di questa classifica è la Liguria.

In generale, oltre agli ingressi in spiaggia singoli, quali sono le destinazioni preferite dagli italiani? Per quanto riguarda le mete marittime, la più gettonata con oltre 1.000 voucher venduti è sempre lei, Rimini, località che ogni anno ospita famiglie in cerca di una vacanza per i bambini, ma anche giovani in cerca di divertimento assicurato, seguita da Mazara Del Vallo. Per gli amanti della montagna la destinazione più venduta è Andalo, oasi verde situata in Trentino Alto Adige e meta ideale per famiglie, escursionisti e biker.

E per quanto riguarda le mete estere? La classifica è guidata con oltre 500 voucher venduti dalla Francia con Parigi. Al secondo posto la Turchia, che attrae ogni anno molti italiani che vogliono visitare le bellezze di Istanbul per poi spostarsi in Cappadocia. Al terzo infine l’Egitto, che offre una vacanza perfetta tra mare, traversate del Nilo e deserto.