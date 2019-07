Pollina resort: accordo di esclusiva Gattinoni-Aeroviaggi

22/07/2019 09:34

Da Pasqua a ottobre 2020. L'operazione è dedicata al segmento Mice, ma va a beneficio anche del fronte leisure

Il Gruppo Gattinoni ha siglato un accordo di esclusiva per l’Italia del Pollina Resort, posseduto da Aeroviaggi. Una location in esclusiva per Gattinoni a supporto, in particolare, delle Divisioni Mice (eventi e incentive), ma a beneficio anche delle agenzie di viaggi del network per la parte leisure.

La struttura ha caratteristiche particolarmente in linea con il segmento Mice, che si esprimono attraverso il nuovo centro congressi con capacità di 600 persone, moderne tecnologie, sale di livello per piccoli meeting e formazioni, numerose aree comuni, una zona piscina e l'arena. Pollina Resort è stato rinnovato nel 2018 per quanto attiene alle camere e agli spazi comuni. Durante la chiusura stagionale rinnoverà anche il ristorante, così da presentarsi per la prossima Pasqua con un look degno di una delle migliori soluzioni ricettive della Sicilia.

Ci sarà una forte personalizzazione Gattinoni con un desk di accoglienza dedicato, assistente fisso e brandizzazione, in fase di definizione, della struttura per tutta la validità dell’accordo.

Il resort si compone di 345 camere (la metà destinata al mercato francese e metà a Gattinoni) totalmente rinnovate; ristorante panoramico con menu a buffet, terrazze, bar, anfiteatro, discoteca. La spiaggia è accessibile con ascensori scavati nella roccia, essendo il resort posizionato su un promontorio, con vista sul mare. Fra i servizi disponibili, la navetta per raggiungere Cefalù, che dista 13 chilometri.

Il complesso rappresenterà anche un beneficio per la parte leisure del gruppo: le agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze disporranno di allotment in esclusiva. E i clienti potranno sperimentare le escursioni in zona.

“Questa iniziativa è stata realizzata prevalentemente a supporto della nostra divisione Mice - spiega Franco Gattinoni, presidente del gruppo -. Vogliamo offrire alle nostre aziende clienti un prodotto con nostra esclusiva e forte personalizzazione Gattinoni. Il Mice utilizzerà la struttura soprattutto quando per il leisure è bassa stagione, a vantaggio della nostra divisione e della proprietà del resort, che ha fortemente voluto la realizzazione del centro congressi così come il restyling del ristorante in autunno. L’obiettivo Mice è per noi non avere competitor sulla struttura, che rappresenta un notevole vantaggio, mentre l’obiettivo leisure è dare alle agenzie del nostro network un prodotto estivo con un alto grado di personalizzazione nel servizio”.

Antonio Mangia, presidente e amministratore delegato di Aeroviaggi, commenta: “Con 10 strutture, siamo considerati un riferimento importante per la capacità ricettiva in Sicilia. Nel 2018 abbiamo creduto nel valore di creare servizi per le aziende; abbiamo investito nel Pollina Resort risorse considerevoli per realizzare ex novo un centro congressi in grado di accogliere 600 persone. Il restyling ha reso il Pollina Resort una location di alto livello; per noi era importante quindi legarci ad un gruppo affidabile - sottolinea il manager -, di grande valore e con una forte componente Mice come Gattinoni. Siamo convinti che realizzeremo insieme risultati di valore”.